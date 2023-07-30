Отмечали моряки и собаки. Как отпраздновали День ВМФ в Барнауле

В Барнауле отметили День Военно-Морского Флота 30 июля. На праздник пришли моряки, их родственники и даже питомцы. Об этом рассказывает пресс-служба парка.

Праздник начался в 10:00 у памятника Алеше на улице Профинтерна. Барнаульцы отправились стройным шествием до главного входа в парк "Изумрудный", а затем прошли по центральной аллее до площадки у визит-центра парка.

В 11:00 в парке "Центральный" открылся памятник всем военнослужащим ВМФ Советского Союза и Российской Федерации. Здесь выступили городские артисты. Также прошли соревнования в ловкости и силе для всех желающих и работала полевая кухня.

На пруду парка состоялись показательные выступления представителей судомодельного спорта.

В честь праздника altapress.ru подготовил сильные поздравления в прозе, стихах и смс.