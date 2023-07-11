12 июля в 13 часов состоится торжественное открытие мемориальной доски на доме по пр. Ленина, 65, где жил писатель Георгий Васильевич Егоров, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Георгий Васильевич Егоров родился 28 декабря 1923 года в селе Тюменцеве Алтайского края. В 1942 год был призван в армию. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе прославленной 316-й панфиловской стрелковой дивизии, с группой разведчиков ходил в логово фашистов, засевших в подвалах Сталинградского тракторного завода, чуть-чуть не застал пленение фельдмаршала Паулюса.

За полтора года на фронте Георгий Егоров был шесть раз ранен. После второго тяжелого ранения и контузии командир конного взвода разведки младший лейтенант Г. В. Егоров был демобилизован. Кроме медали «За отвагу» он награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В послевоенные годы ему вручен орден Отечественной войны I степени.

Открытие мемориальной доски к 100-летию со дня рождения писателя Георгий Егорова. Фото предоставлено родственниками Г. В. Егорова.

После войны Георгий Егоров работал в редакциях газет Солтонского и Романовского районов Алтайского края, на краевом радио, в «Алтайской правде», написал о своих боевых товарищах «Книгу о разведчиках», которая выдержала при жизни автора шесть массовых изданий в Алтайском книжном издательстве и была переиздана в издательстве «Современник» (г. Москва). Общий тираж превысил 400 тысяч экземпляров.

Об этой книге Виктор Петрович Астафьев в одном из интервью сказал: «Добрая и честная книга о войне! Есть главы, которые потрясают. Их бы в учебник, детям вслух читать».

Георгий Егоров был составителем (и одним из авторов) книги «Говорят живые и мертвые», в которую вошли дневники и воспоминания фронтовиков, а также сборника прозы о войне «Ради жизни на земле». За книгу о милиции «Люди знают всё» он удостоен диплома МВД и Союза писателей СССР.

Кроме того, писатель является автором романа-дилогии «Солона ты, земля!», герои которой (реальные люди и вымышленные) прошли через Гражданскую и Великую Отечественную войны. Первый роман дилогии переиздавался девять раз общим тиражом около полумиллиона экземпляров. Его знают едва ли не все жители Алтайского края. В Сибири столько раз не издавалось, наверное, никакое другое произведение.

Писатель ушел из жизни 28 февраля 1992 года. Похоронен на Власихинском кладбище г. Барнаула. Два сына Г. В. Егорова продолжили его дело: работали в газетах, написали несколько книг, в том числе воспоминания об отце.

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, а также на малой родине писателя ежегодно проходят Егоровские чтения. Тюменцевская районная библиотека носит имя Георгия Васильевича Егорова. В 2004 году учреждена краевая литературная премия его имени.