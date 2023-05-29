Открыта запись на РЕТРИТ в Горном Алтае - самое ресурсное и наполняющее событие этого лета

Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту, автор своей онлайн-школы.

Поездки в места силы Горного Алтая, комфортное проживание, создание собственной мандалы в редкой технике золочения, йога, свободный танец, арт-терапия, лекции.

Каждый, кто хоть раз чувствовал полное расслабление, ощущал каждой клеточкой тела гармонию и покой внутри, испытывал мурашки по коже от осознания чего-то великого и неизведанного, ищет способ испытать эти ощущения снова.

Но в современном ритме жизни это сделать довольно тяжело. У нас множество обязанностей: работа, дом, дети. Кипа задач, которые валятся как из рога изобилия. Мы делаем дела на автомате, порой не испытывая удовлетворения, занимаясь чем-то лишь из необходимости.

И где тут найти время, чтобы выдохнуть?

Наше тело и душа просит замедлиться, оглядеться и подумать о жизни.

А обстоятельства не позволяют этого сделать.

Но пора изменить эти обстоятельства! И вырваться из замкнутого круга.

Мы рады вам в этом помочь и хотим объявить о записи на РЕТРИТ в Горном Алтае «Трансформация 2023»!

Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту. Фото предоставлено Еленой Карловой. Урочище Че-Чкыш или “Долина Горных Духов”. Фото предоставлено Еленой Карловой. Проживание на базе "Турсиб", Горный Алтай. Фото предоставлено Еленой Карловой. Камышлинский водопад, Горный Алтай. Фото предоставлено Еленой Карловой.

Это идеальные условия для перезагрузки - среди бескрайних гор на берегу величественной Катуни, вдыхая полной грудью чистейший воздух, вы почувствуете свое истинное «Я».

Вас ждет:

7 дней на лоне природы, в комфортных условиях одной из лучших баз Горного Алтая

30 мастер-классов и лекций

50 участников, среди которых найдутся люди, схожие по интересам и взглядам на жизнь

6 спикеров, что помогут в духовном и личностном росте

2 выезда по сакральным местам, где ощущается присутствие высших сил

10 кураторов, которые окружат вас своим вниманием и заботой

Вы получите: Бесплатный трансфер от аэропорта до базы отдыха и обратно

Выезды в комфортабельных автобусах

Проживание в уютных домиках

Закрытые лекции от спикеров ретрита на темы духовного роста

Мастер-класс по созданию мандалы с сопровождением от Елены Карловой

Бокс необходимых материалов для создания мандалы

Завтраки включены в стоимость

Все время ретрита вы будете находиться в поле Елены Карловой.

Перенимать ее мудрость и опыт создания мандал. Под чутким руководством создадите свою личную мандалу «Удачи и новых возможностей».

Это не просто творческая встреча в горах. Это мощная проработка вашего мышления.

Каких результатов вы достигнете:

Отдохнёте и зарядитесь положительной энергией

Откроете свой творческий потенциал, который дремлет в рутине ежедневной суеты

Познакомитесь со своими единомышленниками

Создадите самую удивительную мандалу под руководством художницы и автора ретрита Елены Карловой в древней технике золочения

Посетите места силы Горного Алтая

Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту. Фото предоставлено Еленой Карловой. Главная практика ретрита — создание мандалы "Удачи и новых возможностей" вместе с художником —символистом Еленой Карловой. Фото предоставлено Еленой Карловой. Ороктойский мост, Горный Алтай. Фото предоставлено Еленой Карловой.

Подробную программу ретрита, смотрите на сайте:

https://retritaltay.ru/?utm_source=altaipress&utm_medium=presse&utm_campaign=retrit

Даты: 23-29 июля 2023 г.

Место: база "Турсиб"

Количество мест ограничено.

Вы можете позвонить нам в отдел службы заботы:

Светлана +7 (980) 800 59-97

Кристина + 7 (980) 800 59-96

Назовите ПРОМОКОД: "ПОРТАЛ1" и получите гарантированный подарок при покупке билета на ретрит.

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