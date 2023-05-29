29 мая
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Жизнь

Открыта запись на РЕТРИТ в Горном Алтае - самое ресурсное и наполняющее событие этого лета

Авторский ретрит “Трансформация 2023” Елены Карловой.

Даты: 23-29 июля 2023 г.

Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту, автор своей онлайн-школы.

Поездки в места силы Горного Алтая, комфортное проживание, создание собственной мандалы в редкой технике золочения, йога, свободный танец, арт-терапия, лекции.
Поездки в места силы Горного Алтая, комфортное проживание, создание собственной мандалы в редкой технике золочения, йога, свободный танец, арт-терапия, лекции.
Фото предоставлено Еленой Карловой.

Каждый, кто хоть раз чувствовал полное расслабление, ощущал каждой клеточкой тела гармонию и покой внутри, испытывал мурашки по коже от осознания чего-то великого и неизведанного, ищет способ испытать эти ощущения снова.

Но в современном ритме жизни это сделать довольно тяжело. У нас множество обязанностей: работа, дом, дети. Кипа задач, которые валятся как из рога изобилия. Мы делаем дела на автомате, порой не испытывая удовлетворения, занимаясь чем-то лишь из необходимости.

И где тут найти время, чтобы выдохнуть?

Наше тело и душа просит замедлиться, оглядеться и подумать о жизни.

А обстоятельства не позволяют этого сделать.

Но пора изменить эти обстоятельства! И вырваться из замкнутого круга.

Мы рады вам в этом помочь и хотим объявить о записи на РЕТРИТ в Горном Алтае «Трансформация 2023»!

Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту.
Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту.
Фото предоставлено Еленой Карловой.
Урочище Че-Чкыш или “Долина Горных Духов”.
Урочище Че-Чкыш или “Долина Горных Духов”.
Фото предоставлено Еленой Карловой.
Проживание на базе &quot;Турсиб&quot;, Горный Алтай.
Проживание на базе "Турсиб", Горный Алтай.
Фото предоставлено Еленой Карловой.
Камышлинский водопад, Горный Алтай.
Камышлинский водопад, Горный Алтай.
Фото предоставлено Еленой Карловой.

Это идеальные условия для перезагрузки - среди бескрайних гор на берегу величественной Катуни, вдыхая полной грудью чистейший воздух, вы почувствуете свое истинное «Я».

Вас ждет:

  • 7 дней на лоне природы, в комфортных условиях одной из лучших баз Горного Алтая
  • 30 мастер-классов и лекций
  • 50 участников, среди которых найдутся люди, схожие по интересам и взглядам на жизнь
  • 6 спикеров, что помогут в духовном и личностном росте
  • 2 выезда по сакральным местам, где ощущается присутствие высших сил
  • 10 кураторов, которые окружат вас своим вниманием и заботой

Вы получите:

  • Бесплатный трансфер от аэропорта до базы отдыха и обратно
  • Выезды в комфортабельных автобусах
  • Проживание в уютных домиках
  • Закрытые лекции от спикеров ретрита на темы духовного роста
  • Мастер-класс по созданию мандалы с сопровождением от Елены Карловой
  • Бокс необходимых материалов для создания мандалы
  • Завтраки включены в стоимость

Все время ретрита вы будете находиться в поле Елены Карловой.

Перенимать ее мудрость и опыт создания мандал. Под чутким руководством создадите свою личную мандалу «Удачи и новых возможностей».

Это не просто творческая встреча в горах. Это мощная проработка вашего мышления.

Каких результатов вы достигнете:

  • Отдохнёте и зарядитесь положительной энергией
  • Откроете свой творческий потенциал, который дремлет в рутине ежедневной суеты
  • Познакомитесь со своими единомышленниками
  • Создадите самую удивительную мандалу под руководством художницы и автора ретрита Елены Карловой в древней технике золочения
  • Посетите места силы Горного Алтая
Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту.
Елена Карлова — художник-символист, энерготерапевт, наставник по духовному и личностному росту.
Фото предоставлено Еленой Карловой.
Главная практика ретрита — создание мандалы &quot;Удачи и новых возможностей&quot; вместе с художником —символистом Еленой Карловой.
Главная практика ретрита — создание мандалы "Удачи и новых возможностей" вместе с художником —символистом Еленой Карловой.
Фото предоставлено Еленой Карловой.
Ороктойский мост, Горный Алтай.
Ороктойский мост, Горный Алтай.
Фото предоставлено Еленой Карловой.

Подробную программу ретрита, смотрите на сайте:

https://retritaltay.ru/?utm_source=altaipress&utm_medium=presse&utm_campaign=retrit

Даты: 23-29 июля 2023 г.

Место: база "Турсиб"

Количество мест ограничено.

Вы можете позвонить нам в отдел службы заботы:

Светлана +7 (980) 800 59-97

Кристина + 7 (980) 800 59-96

Назовите ПРОМОКОД: "ПОРТАЛ1" и получите гарантированный подарок при покупке билета на ретрит.

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