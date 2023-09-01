Отказ от биометрии: нужно ли поддаваться панике

Это идентификация человека по уникальным биологическим характеристикам и поведенческим характеристикам. Так, самые распространенные виды биометрии — отпечаток пальца, распознавание лица, голос, рисунок вен ладони и радужная оболочка глаза.
С ее помощью можно переводить многие услуги в дистанционный формат: не выходя из дома выполнить банковские операции, оформить электронную подпись, карту болельщика, делать покупки и прочее.
Только в Единой биометрической системе (ЕБС). Данные можно зарегистрировать в приложении "Госуслуги Биометрия" и в банках.
Биометрию запрещено собирать коммерческим организациям, банкоматам, видеокамерам и колл-центрам.
В регионах люди выстраиваются в очереди, чтобы написать заявления на отказ от сбора и хранения биометрических данных еще до открытия МФЦ.
Поводом стало распространенное в мессенджерах сообщение о том, что отказ якобы можно написать только до 31 августа, после чего за россиянами начнут следить, принудительно фотографируя их камерами банкоматов и записывая голоса через звонки.
В Центре биометрических технологий заявили, что дать отказ можно в любое время, и любые сообщения об ограничении срока недостоверны.
Отозвать согласие можно как в МФЦ, так и через приложение "Госуслуги" в разделе "Биометрия".
Ранее в Госдуму внесли законопроект об использовании биометрических данных.