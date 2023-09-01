2 сентября
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Жизнь

Отказ от биометрии: нужно ли поддаваться панике

В МФЦ резко вырос спрос на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. Стоит ли занимать очередь на подачу заявления, рассказывает altapress.ru.

Биометрия.
Биометрия.
СС0
1
Что такое биометрия?

Это идентификация человека по уникальным биологическим характеристикам и поведенческим характеристикам. Так, самые распространенные виды биометрии — отпечаток пальца, распознавание лица, голос, рисунок вен ладони и радужная оболочка глаза.

2
Для чего используется биометрия?

С ее помощью можно переводить многие услуги в дистанционный формат: не выходя из дома выполнить банковские операции, оформить электронную подпись, карту болельщика, делать покупки и прочее.

3
Где хранятся биометрические данные?

Только в Единой биометрической системе (ЕБС). Данные можно зарегистрировать в приложении "Госуслуги Биометрия" и в банках.

Биометрию запрещено собирать коммерческим организациям, банкоматам, видеокамерам и колл-центрам.

4
В чем причина паники?

В регионах люди выстраиваются в очереди, чтобы написать заявления на отказ от сбора и хранения биометрических данных еще до открытия МФЦ.

Поводом стало распространенное в мессенджерах сообщение о том, что отказ якобы можно написать только до 31 августа, после чего за россиянами начнут следить, принудительно фотографируя их камерами банкоматов и записывая голоса через звонки.

В Центре биометрических технологий заявили, что дать отказ можно в любое время, и любые сообщения об ограничении срока недостоверны.

5
Что делать, если я хочу оформить отказ?

Отозвать согласие можно как в МФЦ, так и через приложение "Госуслуги" в разделе "Биометрия".

Ранее в Госдуму внесли законопроект об использовании биометрических данных.

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