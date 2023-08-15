16 августа
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Жизнь

От ресторана «Баклажан» власти Барнаула требуют восстановить фасады

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаул обратился в Арбитражный суд Алтайского края с требованием устранить архитектурное «самоуправство» компании «Сибирские огни», которой принадлежит сеть ресторанов «Баклажан». Об этом информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда Алтайского края.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Истец требует от ответчика привести в первоначальное состояние фасад здания по адресу ул. Балтийская, 65.

Однако для этого необходимо разобрать на части входную конструкцию, где расположен ресторан «Баклажан» и пивной бар.

В случае неисполнения судебного решения, то владельцам «Баклажан» придется выплатить судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей за первую неделю просрочки исполнения решения властей и в дальнейшем по 50 тыс. рублей за каждый месяц просрочки исполнения решения суда.

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