От единого статуса до единых льгот в поддержке многодетных

Многодетные семьи — та основа, на которой держится демография. Недавний Указ Президента РФ о многодетности — первый шаг к признанию важности семей с детьми для страны.

Следующий шаг — расширение льгот для многодетных семей. Так считает партия "Справедливая Россия — За правду" и предлагает на этот счет ряд нововведений.

В 2021 году мы поздравляли женщин Заринска с 8 марта. Мамочки, помню, тогда пришли с грудными детьми, — вспоминает депутат Госдумы Александр Терентьев. — Они попросили меня разобраться с "нельготными" льготами для многодетных семей, насколько справедливо делить их на бедных и небедных. Эти пожелания легли в основу партийного законопроекта, который бы давал четкое определение и критерии многодетных семей на законодательном уровне и набор определенных льгот.

Но инициатива социалистов не была принята. Теперь же президент вышел со своим решением-указом, в котором глава государства закрепил единый и бессрочный статус для многодетных семей по всей стране.

Это важнейший шаг в национальной демографической политике! Он подтверждает правильность наших инициатив, — отметил лидер партии Сергей Миронов.

Как пишет пресс-служба алтайских социалистов, единый статус — первый шаг, следующим нововведением должно стать создание единых льгот. Часть из них отражена в обновленном Указе — это льготы по оплате ЖКУ, бесплатному проезду и питанию для школьников, рекомендованные регионам.

Надеюсь, регионы будут очень внимательно читать предложения Президента и правильно развивать их в своих решениях, чтобы все многодетные семьи, независимо от места своего проживания, ощутили реальную поддержку государства, — отметил Александр Терентьев.

Социалисты намерены и дальше настаивать на усилении господдержки многодетных семей. Из предложений: обнулить для многодетных ставку по ипотеке, выдавать беспроцентные ссуды на жилье; ввести отсрочку от мобилизации для отцов троих детей; освободить семьи от уплаты транспортного налога. И самое важное, продлить действие этих льгот до тех пор, пока младшему из детей в многодетной семье не исполнится 18 лет. Сейчас ориентируются на возраст старшего ребенка.

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