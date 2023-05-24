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Жизнь

От Бродвея и Пентагона — до Кубы, Мексики и Китайской стены. Какие "заморские" места есть в Барнауле

В Барнауле (который еще и немного Барнеаполь!) есть не только своя «Европа», но и Пентагон, Китайская стена, Куба, Мексика, Бродвей. И даже собственный британский пароход.

Общежитие №4 АГАУ.
Общежитие №4 АГАУ.
d. butyrskiy в 2ГИС
  • Здание общежития АГАУ в 90-е получило имя военного ведомства США — Пентагон — не то за архитектуру, не то за размеры. Есть версия, что прозвище пошло от одноименного компьютерного зала, который в ней размещался. А еще студенты говорили, что в здании отличная звукоизоляция.
  • Гуляли про местному Бродвею? Такая улица есть в Научном городке. Так как ей не дали название, жители барнаульского округа придумали его сами. Это единственная улица, которая проходит вдоль домов — от садика до школы.
  • Между Казенной Заимкой и поселком Землянуха раскинулась Мексика — так ее прозвали некоторые местные жители. Земля здесь то ли выжжена солнцем, то ли опустошена ветрами, поэтому место напоминает некоторым мексиканские прерии.
Барнаульская &quot;Мексика&quot;.
Барнаульская "Мексика".
Google Карты
  • Когда-то барнаульцы ездили отдыхать на Кубу и тратили на дорогу не больше двух часов! Дело в том, что поселок Кожзавода пересекал небольшой канал. Когда вода в нем разливалась, часть поселка «отделялась от материка». Почти как Остров свободы.
  • Рядом с рынком Докучаево стоит углом девятиэтажка, которая занимает чуть ли не квартал (Юрина, 208 и Попова, 39). Чтобы попасть во двор дома, его приходится долго обходить. Конечно же, здание прозвали Китайской стеной.
&quot;Китайская стена&quot; в 1990-е годы.
"Китайская стена" в 1990-е годы.
Фото: d400.ru, Андрей Шевченко
  • На Социалистическом проспекте пришвартовался барнаульский «Титаник». Архитекторы построили здание в форме корабля, а местные решили дать ему звучное имя. Есть даже такая байка:

«Курят два строителя где-то на балкончике. Любуются на свое детище. Один говорит: "Зря этот дом Титаником прозвали, говорят ведь: «Как вы яхту назовете…". Другой ему: "Да брось ты! У нас и айсбергов-то нет!". И тут выворачивает из-за угла "Газель", на которой красуется надпись: "Айсберг", торговый дом».

Барнаульский &quot;титаник&quot;. Многоквартирный дом на ул. Папаницев, 97.
Барнаульский "титаник". Многоквартирный дом на ул. Папаницев, 97.
Altapress.ru

Кстати, недавно Altapress.ru вспоминаал, что говорили про Барнаул знаменитости и иностранцы — от Достоевского и Брайса до Макгрегора и Добронравова.

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