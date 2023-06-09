От болезней, ссор и стрессов: зачем разрушили священную мандалу в 2010 году и как это влияет на нас сегодня

13 лет назад в России был резкий рост заболеваемости гриппом. Ламы провели в Барнауле ритуал, чтобы это больше не повторялось. Студент из монастыря Дрепунг Гоман рассказывал, что строительство и разрушение песочной мозаики приносит мир, останавливает все кровопролития, стихийные бедствия.
Присутствовать на ритуале могут люди любой религии – ограничений нет. Белая Тара лечит все болезни, укрепляет семейные узы, дарит долголетие и долгожданную беременность.
Призвать ее на помощь может каждый нуждающийся. Для этого не нужно знать каких-то особых слов или молитв. Белая Тара слышит каждого, и перед ней все равны.
Монахи строят мандалу несколько дней, почти без перерывов, не обращая внимания на затекшую спину и боли в коленях. Затем мандалу разрушают, а священный песок отдают людям.
Сделать мандалу можно дома – из ниток, цветной соли или на бумаге. Даже такая самодельная мандала несет большое положительное влияние.