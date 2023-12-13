От Близнецов с приветом. Что за разноцветный звездопад можно увидеть до конца недели в Алтайском крае

- Поток Геминиды открыли в конце 19 века. Позже выяснилось, что он – ежегодный, и наблюдения стали постоянными. При этом родительский астероид потока Геминиды – (3200) Фаэтон – обнаружили лишь в 1983 году.
- Геминиды – один из немногих метеорных потоков, которые можно увидеть как в северном, так и в южном полушариях. Геминиды способны проникать глубже и гореть ниже в атмосфере Земли, чем многие другие потоки. При этом возникают красивые длинные дуги, которые могут быть видны на небе до нескольких секунд.
Метеорный поток Генимиды.
vk.com/astrobarnaul22/Константин Гончаров
- Метеоры Геминиды оставляют за собой длинные яркие следы белого, желтого, красного, синего и зеленого цветов. Одна из причин такого разнообразия в том, что метеороиды потока содержат натрий и кальций.
- Геминиды летят не навстречу Земле, а догоняют ее, потому что скорость метеоров относительно невысокая – около 35 км/с.
- В этом году поток Геминиды начался еще 4 декабря, но именно в ночь с 13 на 14 декабря он достигнет пика. На чистом небе можно будет увидеть до 150 метеоров в час.
- Чтобы посмотреть поток Геминиды, нужно приблизительно определить расположение созвездия Близнецов. Для этого стоит найти созвездие Ориона, а затем смотреть по прямой линии на север через Ригель и Бетельгейзе.
Комета Neowise.
Алексей Мартышкин/vk.com/alxmonkey.
- С Земли кажется, что Геминиды появляются из созвездия Близнецов, около звезды Кастор. Но смотреть прямо на созвездие Близнецов не обязательно. Группа астрономов «Наблюдательный Барнаул» рекомендует сместить фокус внимания немного в сторону, чтобы увидеть больше метеоров с длинными хвостами.