Останется только "Барби". Стало известно, какие зарубежные фильмы покажут в сентябре в России

Стало известно, какие долгожданные киноленты с небольшой задержкой от официальной премьеры покажут в сентябре в России.

Российские фанаты Райана Гослинга и Марго Робби могут радостно надевать розовые костюмы - фильм "Барби" Греты Гервиг покажут 9 сентября.

России достался не оригинал, а «цифровая копия высочайшего качества», сообщает журнал "Правила жизни".

Тем не менее героев Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррела и Симу Лю озвучили их официальные голоса в России — Татьяна Шитова, Андрей Бархударов, Александр Рахленко и Никита Моисеев.

Барби Кинопоиск

А вот поклонникам творчества Нолана придется ждать пиратской версии - фильм "Оппенгеймер" в российских кинотеатрах не покажут, даже по схеме предсеансного показа.

Как стало известно Telegram-канал Mash, это связано с запретом "от вышестоящих инстанций".

Тем временем в мировом прокате совместные сборы двух этих фильмов превысили 2 млрд долларов, а "Барби" может стать самым кассовым фильмом года.

Ранее в Госдуме предложили показать в России бьющие кассовые рекорды «Оппенгеймер» и «Барби» без согласия правообладателя. В то же время в российских кинотеатрах стали замечать баннеры этих фильмов.