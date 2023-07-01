Основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова признали иноагентом

На сайте указано, что Гребенщиков проводил концерты за рубежом "с целью оказания финансовой помощи Украине".
Ранее 20 мая 2022 года музыкант дал интервью израильскому каналу Channel 9 и рассказал, что передал часть суммы от своих концертов в Берлине Украине, дополняет "КоммерсантЪ".
Также отмечается, что Гребенщиков негативно отзывался о военной операции на Украине.
На данный момент музыкант проживает за пределами Российской Федерации.
Помимо Гребенщикова в список иноагентов включили издания «Бумага» и Sota.vision, депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, зампреда московского отделения «Яблока» Андрея Морева, бывшего главного раввина Москвы Филиппа Гольдшмидта, журналиста Алексея Горпинченко и «Англо-американскую школу Москвы».