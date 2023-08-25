Основатель рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин пропал на два дня

В Санкт-Петербурге на два дня пропал один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Он ушел из дома, и нашли его только вечером 24 августа.

Днем 24 августа поисковый отряд "Лиза Алерт" в Санкт-Петербурге начал распространять объявления о пропаже Андрея Шаталина. По их информации, 63-летний мужчина вышел из дома 22 августа и не вернулся домой.

В день исчезновения он был одет в черную кожанку, темно-синюю футболку, черные брюки, такого же цвета ботинки и темно-зеленую кепку.

Этим же вечером Шаталина нашли неподалеку от дома, сообщает "КП-Санкт-Петербург". Поисковики сообщают, что пока трудно говорить о состоянии музыканта.

Источнику стало известно, что основатель легендарной "Алисы" страдает от депрессии. Из-за этого Шаталин оставил работу и стал заниматься исключительно воспитанием своих дочек: близняшек десяти лет. По предположению "КП", у мужчины могло случиться помутнение.

Напоминаем, что Андрей Шаталин - российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Родился в 1960 году в Красноярске. Во время учебы в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта создал группу "Демокритов колодец", в которой играл с двумя другими студентами. В 1983 году стал одним из основателей группы "Алиса", в которой с перерывами играл до 2003 года.