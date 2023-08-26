26 августа
﻿
Жизнь

Дружил с Есениным и выступал перед барнаульцами. Чем был известен поэт Вадим Шершеневич, который эвакуировался на Алтай

Altapress.ru рассказывает, как выходец из знатной семьи устраивал литературные “батлы” с Маяковским, дружил с Есениным, основал имажинизм и выступал на литературных концертах в Барнауле.

Вадим Шершеневич.
Вадим Шершеневич.
vk.com/public121356673

  • Вадим Шершеневич родился в семье профессора Габриэля Шершеневича, — известного юриста и впоследствии депутата I Государственной Думы, и оперной певицы Евгении Мандельштам.

  • С 1907 года Вадим Шершеневич жил в Москве и учился в частной гимназии, основанной литературоведом Львом Поливановым. Также в одном классе с поэтом учился шахматист Александр Алехин, который в будущем стал четвертым чемпионом мира по шахматам.

Гимназист Вадим Шершеневич.
Гимназист Вадим Шершеневич.
silverage.ru

  • Писать стихи Шершеневич начал еще в гимназии.

  • Во время Первой мировой войны Вадим Шершеневич был на фронте.

Имажинисты: Есенин, Шершеневич, Грузинов, Мариенгоф, Шеришевская, 1919 год.
Имажинисты: Есенин, Шершеневич, Грузинов, Мариенгоф, Шеришевская, 1919 год.
silverage.ru

  • Уже к 1919 году Шершеневич стал одним из главных основателей группы имажинистов, в которую входили Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф и Александр Кусиков. Вадим Шершеневич был другом Сергея Есенина.

  • В 1918 году Шершеневич опубликовал одно из самых значимых своих произведений — любовную поэму «Крематорий», которая была своего рода ответом на «Облако в штанах» Маяковского.

Вадим Шершеневич.
Вадим Шершеневич.
silverage.ru

  • Шершеневич параллельно с Владимиром Маяковским разрабатывал акцентный стих.

  • Осенью 1941 года Вадим Шершеневич эвакуировался на Алтай. Он участвовал в литературных концертах на оборонных заводах и в военных госпиталях Барнаула, писал тексты для агитационных плакатов.

  • Шершеневич скончался после тяжелого двустороннего туберкулеза легких. Его похоронили на Булыгинском кладбище. В фондах ГМИЛИКА сохранились материалы о барнаульском периоде жизни поэта.

  • Вадим Шершеневич был председателем московского отделения Всероссийского союза поэтов в 1919 году.

Место, где похоронен Вадим Шершеневич.
Место, где похоронен Вадим Шершеневич.
Владимир Токмаков, vk.com/id72400326
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость