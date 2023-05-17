Ослепительная “блондинка”, мимимишные зайчата и хвостатый спасатель. 7 хороших новостей мая

Altapress.ru вспоминает, что хорошего, героического и просто милого произошло в первые две недели мая на Алтае.

1. В Алтайском биосферном заповеднике возобновил работу приют для медвежат. Сотрудники заповедника спасли медвежонка, который несколько дней просидел на высоком кедре без еды и воды. Кроху поселили в вольере, в котором уже три года растят и выпускают на волю медвежат-сирот. У этого малыша высокие шансы стать самостоятельным зверем, поскольку его контакт с человеком был минимальным.

Медвежонок в приюте Алтайского биосферного заповедника. Алтайский биосферный заповедник

2. В ближайшие два года Алтайский край может получить 155 новых автобусов — об этом сообщил глава минтранса Антон Воронов. Также чиновник напомнил, что в Барнаул вот-вот отправятся 10 новых белорусских трамваев.

Школьные автобусы. educaltai.ru

3. В Барнауле наградили почетной грамотой МЧС водителя автоцистерны барнаульского водоканала, который помог потушить загоревшийся автомобиль. Мужчина проезжал по улице Власихинской и как только заметил огонь, сразу сменил маршрут. «У меня за спиной вода, как можно проехать мимо?»,— рассказывал позже Николай Марченко.

Водитель «Росводоканал Барнаул» Николай Марченко награжден Почетной грамотой МЧС России по Алтайскому краю. Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

4. В Барнаульском зоопарке наконец проснулись братья-дикобразы, которых посетители уже стали принимать за кукол. Чука и Гека расшевелила «очаровательная блондинка Мэри» — молодая самка дикобраза. Она всю зиму жила отдельно, зато теперь два брата соревнуются за внимание подруги и тщательно охраняют ее от любопытных глаз.

Дикобразы в барнаульском зоопарке. Анна Зайкова

5. В Новосибирске волонтеры спасли от собак беременную зайчиху Заю. Сперва поступило сообщение, что на территории местного завода собаки гоняют зайца. Специалисты приехали на место и обнаружили зайчиху с огромной скальпированной раной на животе. Врачи зашили рану, а через пару дней Зая родила малышей. Их отправят в центр реабилитации диких животных, а зайчиху вылечат и отпустят в лес.

Зайчата. "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово

6. В Барнауле собачка спасла жизнь своему хозяину. Мужчина спал после работы, но тут его пес Филька громко залаял. Барнаулец проснулся и увидел, что крыша его дома горит — взял документы, собачку и выбежал из дома. Как позже рассказал погорелец телеканалу “Катунь 24”, огонь надуло ветром от соседнего дома.

Такие милые собачки. опубликовано на smehbezgranic.mirtesen.ru

7. 10 мая пожарный Виталий Попов из села Косиха спас трехлетнего ребенка, маму и бабушку из горящего дома. В тот день у мужчины был выходной, но у соседей случился пожар и он не раздумывая бросился на помощь: из одной квартиры вывел двух пенсионеров, из другой — двух женщин и ребенка.