Осквернившей могилу погибших на СВО солдат оказалась 17-летняя девушка

Девушка состоит на учете в ПДН и имеет проблемы с учебой. Ее воспитывает бабушка, поскольку родителей давно нет в живых.
25 апреля студентка похитила флаги России и десантный с могилы бойца СВО и принесла домой. Бабушке сказала, что это подарок.
5 мая девушка уехала в Барнаул. А через несколько дней бабушка обнаружила в сельском чате сообщения о краже.
Из чувства стыда пожилая женщина сложила флаги в пакет, а родственникам погибшего сообщила что нашла их в мусоре. Девушку же разыскивала полиция.
Однако, по словам супруги солдата, это не первый случай вандализма. Перед кражей флагов неизвестные уже разбивали рамку с фотографией ее мужа, также пострадал снимок еще одного солдата.