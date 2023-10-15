Осень в "Изумрудном" парке: природа готовится к зиме и покрыла пруд желтыми листьями.

Только взгляните, как желтые листья красиво заполнили пруд.
В последние теплые деньки люди успели покататься на лодке и катамаранах.
Ранее мы показывали, как выглядел осенний Барнаул в разные годы.
Осень в текущем году порадовала жителей Барнаула солнечной и теплой погодой. Прекрасными снимками поделились участники сообщества Barnaul 22.
Только взгляните, как желтые листья красиво заполнили пруд.
В последние теплые деньки люди успели покататься на лодке и катамаранах.
Ранее мы показывали, как выглядел осенний Барнаул в разные годы.
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