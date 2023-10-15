Осень в текущем году порадовала жителей Барнаула солнечной и теплой погодой. Прекрасными снимками поделились участники сообщества Barnaul 22.

Осень в "Изумрудном" парке: природа готовится к зиме и покрыла пруд желтыми листьями.

Только взгляните, как желтые листья красиво заполнили пруд.

В последние теплые деньки люди успели покататься на лодке и катамаранах.

Ранее мы показывали, как выглядел осенний Барнаул в разные годы.