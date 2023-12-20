Орнитологи взбудоражены: началась битва щуров и клестов за звание "сибирских попугаев"

Не так давно altapress.ru сообщил о том, что в Академгородок Новосибирской области прилетели сибирские попугаи .

Это случилось сразу после трескучих морозов.

В Академгородок из тайги прилетели красочные птицы-щуры, которых из-за яркого оперения орнитологи называют «сибирскими попугаями», пишет vn.ru.

Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что ареал обитания щуров распространяется на все северное полушарие, включаю Канаду. От похожих на них клестов щуры отличаются формой клюва и более длинным хвостом.

Эти яркие птицы стали своеобразным подарком всем от Деда Мороза.

Сибирский попугай. Щур. Светлана Магарилл, Нескучный Советский, ВКонтакте

Особое мнение

Однако заведующий лабораторией «Музей природы», кандидат биологических наук Алтайского государственного университета (АлтГУ) Виктор Петров уверен — сибирскими попугаями зазовут обычно не щуров, а клестов, из-за схожего внешнего вида. Об этом биолог написал в почту altapress.ru.

Клест. wikipedia.org

Ярмарки и шарманщики

Клеста часто называют сибирским попугаем. В окрасе оперения самца можно найти оттенки зеленого, оранжевого, белого, красного и желтого тонов. Мороза не боятся. В стародавние времена на ярмарках шарманщики часто вместо дорогих заморских попугаев держали клестов. Птица неплохо поддается дрессировке и ее обучали вытаскивать из барабана лотерейные билетики или карточки с предсказаниями.

В народе клеста называют Христовой птицей. Но эта информацией поделился не ученый, а сеть.

Но в любом случае красивые яркие птицы только в радость сибирякам. Да и не только "попугаи". Не забывайте зимой кормить синичек, воробьев, других пернатых.