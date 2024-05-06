Орган по Баху, шкодливые еноты, шепот сердца. 10 идей, как провести эту неделю в Барнауле

В кино
Мультфильм Есифуми Кондо «Шепот сердца» в «Премьере» — 8 мая, 13:30, 16+
Триллер Ксавье Леграна «Наследник» в «Галактике» — 7 мая, 19:50, 18+
В Театр
Проект «Реплики» в Театре драмы — 7 мая, 18:30, 16+
«А зори здесь тихие» в Музыкальном театре — 8 мая, 18:30, 12+
«Рио-Рита» в Молодежном театре — 7 мая, 18:30, 12+
В музей
Экскурсия по выставке «Про цветы» в Краеведческом музее — 7 мая, 14:00, 12+
На игру
Игротека #120 от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 8 мая, 19:30, 18+
В антикафе
Можно сходить в антикафе с енотами «Енотопию» — по предварительной записи, вт-вс с 11:00 до 21:00, 12+
На концерт
Концерт Тараса Багинеца «10 главных органных шедевров И.С.Баха» в Филармонии — 6 мая, 18:30, 6+
Для детей
Мультфильм «Приключения панды» в Галактике» — 8 мая, 16:15, 6+
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