Как «генералила» барнаульская интеллигенция и бизнесмены в детстве – стирально-ностальгический опрос altapress.ru

«Ритуал у нас был - стирально-познавательный»
Людмила Санкина,
директор Алтайской краевой детской библиотеки им. Крупской:
Помню мытье окон с помощью газет и, кстати, до сих пор пользуюсь этим способом. Мне кажется, что он надежней всего.
Также помнятся большие стирки, когда на круглой машинке активаторного типа мама стирала белье, я отжимала, изо всех сил крутя валики, а потом мы вместе полоскали в полной ледяной воды ванне. Для меня такая стирка была возможностью задавать маме кучу вопросов и слушать ответы — прямо ритуал у нас такой был стирально-познавательный.
А когда я в 15 лет переехала в Барнаул к бабушке, приходилось ежедневно мыть пол в двухкомнатной квартире. Долго не понимала, откуда столько пыли, пока не поставили пластиковые окна (улыбается).
А еще мне нравилось мыть посуду — и до сих пор так!
Не скажу, что сейчас уборка стала проще. В силу возраста подход достаточно критический, видишь много того, чего ребенком не заметил бы, а времени на все не хватает. Чтобы было веселее, включаю музыку.
«Меня привлекали как грубую мужскую силу»
Валерий Клюшников, генеральный директор «Алтайниигипрозема»:
Мама привлекала меня и к уборке, и даже к стирке – но только как грубую мужскую силу. Передвинуть, переставить, перетащить, вместе с отцом вытряхнуть дорожки.
Относился я к этому, как все, наверное, в детстве - у детей ведь всегда свои планы. Но я никогда не думал, нравится мне эта работа или нет – понимал, что нужно просто быстренько-быстренько все сделать, а уж потом исчезнуть.
К тому же с нами жила бабушка, а она была... Диктатором что ли… Есть такие люди, которые скажут: «Надо делать вот это», и никто не может отказаться, все слушают. Вот бабушка была именно такой. Наверное, оттуда в доме у нас был матриархат.
А в доме у нас не было ни пылинки – мама была чистюля. Помню, когда я уже был взрослый и приезжал домой из города, она перед приездом быстро-быстро генералила. Пытался уговорить ее не делать это: тебе тяжело, возраст. Но она ни в какую.
«Мама, как генерал, руководила нами»
Наталья Смарыгина,
блогер, советник директора по воспитанию и учитель английского языка барнаульского лицея №73:
В детстве мы всегда с родителями на неделе перед Чистым четвергом разбирали все шкафы, проводили полную ревизию вещей и избавлялись от лишнего.
А в сам четверг мама устраивала большую перестановку мебели. Она как генерал, руководила нами, а мы с папой и сестрой перетаскивали шкафы, диваны, кровати.
Также обязательно стирали все шторы в доме и мыли или, если было еще холодно, протирали окна.
А вечером все садились на диван и разглядывали то, что получилось. Мне кажется, любое дело, которое мы делаем со всей семьей, объединяет. Даже перестановка мебели.
«Порыв стихийный»
Ульяна Салеева,
предприниматель, производитель бытовой химии AlaStar:
Все воспоминания приятные и теплые. Уборка не доставляла страданий, наоборот – было даже приятно. В моей семье, в отличие от некоторых, все было на добровольной основе. Был порыв, в силу возраста, стихийный. Начиналось с разбора моего шкафа и потихоньку наводили порядок во всем доме.
Особенное удовольствие приносил результат. Еще в детстве обожала ощущение, когда дома все идеально чисто.
Но «генеральной» уборки, когда вся семья собирается и наводит порядок, пожалуй, не было.
«Надо – и все»
Ирина Фотиева,
профессор кафедры теории и практики журналистики АлтГУ, доктор философских наук:
Меня не особо привлекали к уборке. Сначала я была слишком маленькой, а потом поступила в физико-математическую школу, занималась по 16 часов в день. Была очень рада, школа великолепная. И мама мне все время говорила: «Ничего, иди делай уроки».
Но когда было надо, привлекала. По крайней мере, раз в неделю генеральная уборка проводилась – и я, и брат помогали. И в школах дети в них участвовали – это вопрос социализации.
В Советском союзе не было настолько «раздутых» прав детей, когда им нельзя сделать замечание, нельзя ни о чем попросить. Конечно, это крайности, но есть такая тенденция в наши дни. В Советское же время ребенок считался полноправной частью семьи. А значит он тоже должен был что-то вкладывать в нее.
Я даже не думала, нравится мне это или нет. Надо – и все. Никакого отторжения, но и любви естественно тоже. Просто обычное дело – помогать семье.
«В детстве любил мыть книги»
Евгений Хан, основатель «Лавки букиниста»:
Мне очень нравилось в детстве книги мыть. Самые любимые я замачивал в горячей воде, а после просушки они становились похожи на старинные фолианты!
Однажды я решил сделать то же самое с любимой книгой брата. В качестве подарка на день рождения. Но ему абсолютно не понравилось. Я получил за самоуправство подзатыльник, а потом мы подрались.
Что касается уборки, то этот процесс мне не нравился. Он отнимал, как я считал, слишком много драгоценного времени и поэтому я частенько заканчивал уборку, не завершив до конца. Мама вместе с братом постепенно переучили меня, используя разные методы.
Есть, кстати, отличная книжка о самых разных домашних делах: Саид Сахаров, «Академия домашних волшебников». Это не фэнтези, конечно, как могут подумать современные читатели - она, в том числе, и о чистоте в доме. Переиздается до сих пор. Правда, многие советы из нее уже не актуальны.
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