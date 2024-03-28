Как «генералила» барнаульская интеллигенция и бизнесмены в детстве – стирально-ностальгический опрос altapress.ru

Газетка по стеклу, вытряхивание половичков и большая перестановка. При наступлении теплых деньков барнаульцы вспоминают, как в детстве мамы превращались в «генералов», под управлением которых легкий хаос становился блестящим порядком. Также altapress.ru спросил своих респондентов: что именно им нравилось, а что не нравилось в уборке.

«Ритуал у нас был - стирально-познавательный»

Людмила Санкина,

директор Алтайской краевой детской библиотеки им. Крупской:

Помню мытье окон с помощью газет и, кстати, до сих пор пользуюсь этим способом. Мне кажется, что он надежней всего. Также помнятся большие стирки, когда на круглой машинке активаторного типа мама стирала белье, я отжимала, изо всех сил крутя валики, а потом мы вместе полоскали в полной ледяной воды ванне. Для меня такая стирка была возможностью задавать маме кучу вопросов и слушать ответы — прямо ритуал у нас такой был стирально-познавательный. А когда я в 15 лет переехала в Барнаул к бабушке, приходилось ежедневно мыть пол в двухкомнатной квартире. Долго не понимала, откуда столько пыли, пока не поставили пластиковые окна (улыбается). А еще мне нравилось мыть посуду — и до сих пор так! Не скажу, что сейчас уборка стала проще. В силу возраста подход достаточно критический, видишь много того, чего ребенком не заметил бы, а времени на все не хватает. Чтобы было веселее, включаю музыку.

Людмила Санкина, директор Алтайской краевой детской библиотеки им. Крупской. Группа библиотеки им. Крупской во ВКонтакте

«Меня привлекали как грубую мужскую силу»

Валерий Клюшников, генеральный директор «Алтайниигипрозема»:

Мама привлекала меня и к уборке, и даже к стирке – но только как грубую мужскую силу. Передвинуть, переставить, перетащить, вместе с отцом вытряхнуть дорожки. Относился я к этому, как все, наверное, в детстве - у детей ведь всегда свои планы. Но я никогда не думал, нравится мне эта работа или нет – понимал, что нужно просто быстренько-быстренько все сделать, а уж потом исчезнуть. К тому же с нами жила бабушка, а она была... Диктатором что ли… Есть такие люди, которые скажут: «Надо делать вот это», и никто не может отказаться, все слушают. Вот бабушка была именно такой. Наверное, оттуда в доме у нас был матриархат. А в доме у нас не было ни пылинки – мама была чистюля. Помню, когда я уже был взрослый и приезжал домой из города, она перед приездом быстро-быстро генералила. Пытался уговорить ее не делать это: тебе тяжело, возраст. Но она ни в какую.

Валерий Клюшников. Соцсети. В.Клюшников.

«Мама, как генерал, руководила нами»

Наталья Смарыгина,

блогер, советник директора по воспитанию и учитель английского языка барнаульского лицея №73:

В детстве мы всегда с родителями на неделе перед Чистым четвергом разбирали все шкафы, проводили полную ревизию вещей и избавлялись от лишнего. А в сам четверг мама устраивала большую перестановку мебели. Она как генерал, руководила нами, а мы с папой и сестрой перетаскивали шкафы, диваны, кровати. Также обязательно стирали все шторы в доме и мыли или, если было еще холодно, протирали окна. А вечером все садились на диван и разглядывали то, что получилось. Мне кажется, любое дело, которое мы делаем со всей семьей, объединяет. Даже перестановка мебели.

Наталья Смарыгина Из личного архива Натальи

«Порыв стихийный»

Ульяна Салеева,

предприниматель, производитель бытовой химии AlaStar:

Все воспоминания приятные и теплые. Уборка не доставляла страданий, наоборот – было даже приятно. В моей семье, в отличие от некоторых, все было на добровольной основе. Был порыв, в силу возраста, стихийный. Начиналось с разбора моего шкафа и потихоньку наводили порядок во всем доме. Особенное удовольствие приносил результат. Еще в детстве обожала ощущение, когда дома все идеально чисто. Но «генеральной» уборки, когда вся семья собирается и наводит порядок, пожалуй, не было.

Ульяна Салеева получила признание — как эффективный производитель и стала победителем престижной премии «Менеджер года» в номинации «Чемпионам — от чемпионов». Анна Зайкова.

«Надо – и все»

Ирина Фотиева,

профессор кафедры теории и практики журналистики АлтГУ, доктор философских наук:

Меня не особо привлекали к уборке. Сначала я была слишком маленькой, а потом поступила в физико-математическую школу, занималась по 16 часов в день. Была очень рада, школа великолепная. И мама мне все время говорила: «Ничего, иди делай уроки». Но когда было надо, привлекала. По крайней мере, раз в неделю генеральная уборка проводилась – и я, и брат помогали. И в школах дети в них участвовали – это вопрос социализации. В Советском союзе не было настолько «раздутых» прав детей, когда им нельзя сделать замечание, нельзя ни о чем попросить. Конечно, это крайности, но есть такая тенденция в наши дни. В Советское же время ребенок считался полноправной частью семьи. А значит он тоже должен был что-то вкладывать в нее. Я даже не думала, нравится мне это или нет. Надо – и все. Никакого отторжения, но и любви естественно тоже. Просто обычное дело – помогать семье.

Ирина Фотиева, доктор философских наук. Группа "Журналистика в АлтГУ" во ВКонтакте.

«В детстве любил мыть книги»

Евгений Хан, основатель «Лавки букиниста»:

Мне очень нравилось в детстве книги мыть. Самые любимые я замачивал в горячей воде, а после просушки они становились похожи на старинные фолианты! Однажды я решил сделать то же самое с любимой книгой брата. В качестве подарка на день рождения. Но ему абсолютно не понравилось. Я получил за самоуправство подзатыльник, а потом мы подрались. Что касается уборки, то этот процесс мне не нравился. Он отнимал, как я считал, слишком много драгоценного времени и поэтому я частенько заканчивал уборку, не завершив до конца. Мама вместе с братом постепенно переучили меня, используя разные методы. Есть, кстати, отличная книжка о самых разных домашних делах: Саид Сахаров, «Академия домашних волшебников». Это не фэнтези, конечно, как могут подумать современные читатели - она, в том числе, и о чистоте в доме. Переиздается до сих пор. Правда, многие советы из нее уже не актуальны.

Евгений Хан. Altapress.ru

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