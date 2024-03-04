Определена группа крови самых красивых людей. Подробности

Группа исследователей провела глобальную работу и выяснила, что люди с определенной группой крови красивее остальных.

Так, люди с I группой крови считаются особенно обаятельными и привлекательными. Вдобавок у них повышенная сексуальность.

У людей со II группой крови ярко выраженная харизма. Плюс ко всему такие люди обладают различными талантами. И представители обоих полов очень работоспособны.

Про III группу крови в исследовании сказано немного. Но они талантливы и любят свою работу. А вот насчет неописуемой красоты не сказано. Можно лишь догадываться. Зато они нежны и чувствительны.

А вот романтики с изюминкой — обладатели IV группы крови. Про красоту тоже мало. Возможно, наличие изюминки как раз компенсирует внешнюю неотразимость.

Богатство

Между тем ранее стало известно, обладатели какой группы крови созданы для роскошной жизни.

Исследователи проанализировали связь между группой крови и характером человека.

Выяснилось, что люди с IV группой крови обладают сильным стремлением к достижению поставленных целей. Их темперамент способствуют накоплению богатства.

Между тем — по результатам других исследований — обладатели III группы крови являются самыми состоятельными. Из них около 40% довольны своим капиталом. Если обладатели III группы еще не богаты, то скоро станут таковыми.

Долгожители

Также известна группа крови долгожителей.

Выяснилось, что шансы прожить дольше остальных, имеют обладатели четвертой группы крови.

92% женщин и мужчин с четвертой группой крови, принявших участие в данном исследовании, продемонстрировали мощный иммунитет, указывает gorodkirov.ru. На втором месте — 91% — по силе иммунного ответа вирусам обладают люди с третьей группой крови. А 80% испытуемых с первой группой крови легко справились с болезнями. Самый низкий показатель у обладателей второй группы крови — 40%.

Факт

Только 5% населения Земли имеют IV группу крови.

Самое важное - в нашем Telegram-канале