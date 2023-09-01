Оправдание школьника и прочее первосентябрьское. Главное за сутки в Алтайском крае

- У алтайских школьников сегодня был тяжелый день и большой праздник. Как они обнимались, зевали и танцевали — смотрите в нашем фоторепортаже.
- В мэрии Барнаула рассказали, что запланировали на День города: концерт на площади Сахарова, фестиваль еды, выставки, карнавал, турнир по ММА и фейерверк.
- Алтайский краевой суд оправдал в апелляции рубцовского школьника, который ударил тренера во время матча по мини-футболу. Cемья мальчика получит компенсацию 500 тыс. рублей.
- В селе Алтайское похоронили 31-летнего Александра Тотмина — он был охранником главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и погиб вместе с ним в авиакатастрофе.
- В Барнауле на празднике, устроенном для жителей микрорайона «Магистральный», детей накормили просроченными конфетами.
- В Алтайском театре драмы к новому сезону поставили спектакль «Облако-рай» — лирическую комедию в атмосфере провинциального городка начала 1990-х.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter