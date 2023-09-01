2 сентября
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Жизнь

Оправдание школьника и прочее первосентябрьское. Главное за сутки в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • У алтайских школьников сегодня был тяжелый день и большой праздник. Как они обнимались, зевали и танцевали — смотрите в нашем фоторепортаже.
  • В мэрии Барнаула рассказали, что запланировали на День города: концерт на площади Сахарова, фестиваль еды, выставки, карнавал, турнир по ММА и фейерверк.
  • Алтайский краевой суд оправдал в апелляции рубцовского школьника, который ударил тренера во время матча по мини-футболу. Cемья мальчика получит компенсацию 500 тыс. рублей.
  • В селе Алтайское похоронили 31-летнего Александра Тотмина — он был охранником главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и погиб вместе с ним в авиакатастрофе.
  • В Барнауле на празднике, устроенном для жителей микрорайона «Магистральный», детей накормили просроченными конфетами.
  • В Алтайском театре драмы к новому сезону поставили спектакль «Облако-рай» — лирическую комедию в атмосфере провинциального городка начала 1990-х.
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