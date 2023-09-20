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Жизнь

Опасна ли магнитная буря 20 сентября и можно ли избежать последствий

На Солнце произошла очередная вспышка класса М, которая породила вихрь геоударов. О возможности мощных геоударов 20 сентября рассказал "МК - Новосибирск".

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

20 сентября магнитная буря будет постепенно стихать, но в течение суток еще будут удары силой 4 балла.

Это малая магнитная буря, но и она может очень сильно повлиять на метеочувствительных людей.

Врачи советуют готовиться к геоударам заранее:

  • Снизить физические нагрузки;
  • Больше гуляйте на свежем воздухе;
  • Дальние поездки перенести на другой день;
  • Не нервничать и не ввязываться в конфликты;
  • Исключить алкоголь.

Ранее рассказали, что за мощная магнитная буря обрушится 19 сентября 2023 года и какие пики ожидаются.

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