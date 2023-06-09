12 июня
﻿
Жизнь

Ольга Бузова выступит с концертом на алтайском курорте

Российская телезвезда и певица выступит с концертом на алтайском курорте Яровое. Четыре года назад ее выступление на берегу озера Большое Яровое собрало 3 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Ольга Бузова с концертом на курорте Яровое
Ольга Бузова с концертом на курорте Яровое
moreyarovoe.ru

Концерт Бузовой состоится 12 августа в прибрежной зоне на территории "Причала 22". Начало выступления - в 22:00.

Концерт пройдет в клубном формате. Вход на "Причал" можно будет приобрести в любой из касс курорта. Стоимость билета - 1,5 тыс. рублей.

Ольга Бузова приезжает на Яровое не в первый раз. Она выступила с концертом в 2019 году и приезжала отдохнуть во время ковидных ограничений в 2020 году.

Также звезда недавно приезжала с концертом в Барнаул. Она выступала на сцене "Планета Q" 12 мая. После концерта певица оставила традиционный автограф комплексу на часах, прокомментировав, что время - это самый дорогой ресурс в жизни.

Какие еще звезды приедут на Яровое?

1 июля запланирован концерт Burito, а через неделю – 8 июля – выступит певец Sevak.

14 июля Яровое посетит певица Mary Gu. А на следующий день - 15 июля - в прибрежной зоне выступит команда "Союз" – создатели комедийно-музыкального шоу "Студия СОЮЗ".

Одним из завершающих мероприятий июля станет концерт популярной исполнительницы Мари Краймбрери. Она выступит 22 июля.

Подробнее - в материале altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость