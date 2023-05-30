С киви, льдом и семгой: altapress.ru собрал самые необычные рецепты окрошки

Окрошка — прекрасное блюдо, которое может угодить почти каждому. Хочешь — салатом, хочешь — на кефире. Гурманы даже используют минеральную воду, уксус, пиво или томатный сок. Только ярые противники окрошки не принимают ее в любом виде.
А может, они просто знают не все рецепты? В день окрошки, 30 мая, altapress.ru для вас самые необычные ингредиенты для окрошки.
Картошка! Да-да, даже стандартная для этого популярного летнего рецепта картошка может сделать блюдо оригинальным, если подать ее необычным образом.
Приготовьте окрошку как обычно, только не спешите добавлять в нее картофель. Отварите картошку в мундире и горячей подайте к столу. Лучше всего подходит для окрошки на кефире.
Еще одним необычным рецептом поделилась с нами читательница altapress.ru Мария Попова. Она советует использовать жареную картошку вместо вареной.
Семга. Кто-то любит класть в окрошку колбасу, кто-то использует курицу. А как давно вы пробовали окрошку с рыбой?
Киви. Если вас заинтересовал рецепт с семгой, можно сделать блюдо еще более необычным. Добавьте к рыбной окрошке еще и киви и залейте салат кефиром с минеральной водой.
Лед. Налейте воду в формы для льда, можно еще положить в формочки укроп и убрать в морозилку. а после - добавить в блюдо. Готово! Вкусная холодная окрошка в жаркий летний день.
Свекла. Идеальный вариант для вегетарианцев. Можно полностью убрать мясо, колбасу или рыбу из блюда, или добавить свеклу и залить все кефиром.
"Моя знакомая делает окрошку на воде и лимонной кислоте, — рассказывает студентка Анна Шелехова. — Все сразу заливается и стоит, как суп. Обычно окрошку режут салатом, а потом перед употреблением добавляют квас. В холодильнике все хранится отдельно. В этом рецепте раствор с лимонной кислотой сразу добавляется в салат".