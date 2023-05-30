1 июня
﻿
Жизнь

С киви, льдом и семгой: altapress.ru собрал самые необычные рецепты окрошки

В день окрошки 30 мая рассказываем, как удивить гостей привычным блюдом с необычными ингредиентами.

Окрошка.
Окрошка.
youtube.com, Наталья Ким

Окрошка — прекрасное блюдо, которое может угодить почти каждому. Хочешь — салатом, хочешь — на кефире. Гурманы даже используют минеральную воду, уксус, пиво или томатный сок. Только ярые противники окрошки не принимают ее в любом виде.

А может, они просто знают не все рецепты? В день окрошки, 30 мая, altapress.ru для вас самые необычные ингредиенты для окрошки.

1
С картошкой в мундире

Картошка! Да-да, даже стандартная для этого популярного летнего рецепта картошка может сделать блюдо оригинальным, если подать ее необычным образом.

Приготовьте окрошку как обычно, только не спешите добавлять в нее картофель. Отварите картошку в мундире и горячей подайте к столу. Лучше всего подходит для окрошки на кефире.

Картофель.
Картофель.
unsplash.com
2
С жареной картошкой

Еще одним необычным рецептом поделилась с нами читательница altapress.ru Мария Попова. Она советует использовать жареную картошку вместо вареной.

3
С семгой

Семга. Кто-то любит класть в окрошку колбасу, кто-то использует курицу. А как давно вы пробовали окрошку с рыбой?

Семга.
Семга.
unsplah.com
4
С киви

Киви. Если вас заинтересовал рецепт с семгой, можно сделать блюдо еще более необычным. Добавьте к рыбной окрошке еще и киви и залейте салат кефиром с минеральной водой.

&quot;Бодрое киви&quot;.
"Бодрое киви".
unsplash.com
5
Со льдом

Лед. Налейте воду в формы для льда, можно еще положить в формочки укроп и убрать в морозилку. а после - добавить в блюдо. Готово! Вкусная холодная окрошка в жаркий летний день.

6
Со свеклой

Свекла. Идеальный вариант для вегетарианцев. Можно полностью убрать мясо, колбасу или рыбу из блюда, или добавить свеклу и залить все кефиром.

Свекла.
Свекла.
Открытые источники.

"Моя знакомая делает окрошку на воде и лимонной кислоте, — рассказывает студентка Анна Шелехова. — Все сразу заливается и стоит, как суп. Обычно окрошку режут салатом, а потом перед употреблением добавляют квас. В холодильнике все хранится отдельно. В этом рецепте раствор с лимонной кислотой сразу добавляется в салат".

Ранее мы писали, что добавить в окрошку, чтобы похудеть.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость