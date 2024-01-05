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Жизнь

Огромные сосульки, ночные трамваи и "елочный" вопрос. Что произошло в Алтайском крае 5 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 января

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

  • Барнаульцы предупредили об опасности хождения под крышами домов. Сейчас в городе много огромных сосулек и снега. Они могут обрушиться на землю в любую минуту.

  • Стало известно, что в ночь с 6 на 7 января в Барнауле будут ходить трамваи. Транспорт будет ходить от Покровского кафедрального и Александро-Невского соборов.

  • Барнаульцы уже начали выбрасывать елки. Однако 20 января в городе пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев. Отслуживший символ Нового года можно будет отнести не на мусорку, а в один из пунктов приема.

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