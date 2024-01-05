Огромные сосульки, ночные трамваи и "елочный" вопрос. Что произошло в Алтайском крае 5 января

Барнаульцы предупредили об опасности хождения под крышами домов. Сейчас в городе много огромных сосулек и снега. Они могут обрушиться на землю в любую минуту.

Стало известно, что в ночь с 6 на 7 января в Барнауле будут ходить трамваи. Транспорт будет ходить от Покровского кафедрального и Александро-Невского соборов.