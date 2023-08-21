Огромные грибы весом в несколько килограммов стали находить в Алтайском крае

Такие гиганты именно среди этого рода грибов - не редкое явление. К тому же, гриб имеет необычную способность впитывать воду.
Сами по себе грибы дождевики (семейство Шампиньоновые) съедобны и наиболее всего пригодны для варки супа.
Однако в роду у этого гриба есть несъедобные и ядовитые виды, которые похожи друг на друга. Грибники нередко обходят дождевик стороной.
Еще одна жительница Рубцовска похвасталась шампиньоном весом в 1,2 кг.
Впрочем, точные места грибники не выдают. А тем временем в комментариях к таким гигантам проявляют недоверие, ссылаясь на плохую экологию и мутацию.
Ранее тихие охотники Алтайского края поделились уловом с килограммовыми "шляпками".