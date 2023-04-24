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Жизнь

Огранка алмазов: сотрудников склада Wildberries досматривают до нижнего белья

Сотрудников склада Wildberries перед сменой заставляют раздеваться до нижнего белья, пишет ura.ru.

Сотрудников Wildberries досматривают до нижнего белья.
Сотрудников Wildberries досматривают до нижнего белья.
Mash

Работники проходят досмотр. Таким образом в компании стали бороться с воровством.

Сотрудники раздеваются до белья и отдают вещи проверяющим, пишет Telegram-канал Mash. Есть другая версия — раздеваются работники после смены для наглядного примера, что ничего с собой не взяли.

В июне прошлого года публиковались сообщения о раздевании. Так, в подмосковном Подольске работников склада Wildberries заставили раздеться до трусов перед окончания рабочей смены, писала versia.ru. Это обязательная процедура для каждого сотрудника.

Между тем раздевание для личного досмотра на рабочем месте — дело вполне обычное. К примеру, на предприятиях по огранке алмазов.

Между тем Wildberries принял важное решение об обратной отправке товаров. В компании объявили о полной отмене оплаты одной из услуг, за которую раньше с людей брали деньги.

В случае отказа от товара по причине брака или неправильного вложения удержанные на обратную транспортировку денежные средства подлежат возврату.

Также об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress.

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