Огранка алмазов: сотрудников склада Wildberries досматривают до нижнего белья

Работники проходят досмотр. Таким образом в компании стали бороться с воровством.

Сотрудники раздеваются до белья и отдают вещи проверяющим, пишет Telegram-канал Mash. Есть другая версия — раздеваются работники после смены для наглядного примера, что ничего с собой не взяли.

В июне прошлого года публиковались сообщения о раздевании. Так, в подмосковном Подольске работников склада Wildberries заставили раздеться до трусов перед окончания рабочей смены, писала versia.ru. Это обязательная процедура для каждого сотрудника.

Между тем раздевание для личного досмотра на рабочем месте — дело вполне обычное. К примеру, на предприятиях по огранке алмазов.

Между тем Wildberries принял важное решение об обратной отправке товаров. В компании объявили о полной отмене оплаты одной из услуг, за которую раньше с людей брали деньги.

В случае отказа от товара по причине брака или неправильного вложения удержанные на обратную транспортировку денежные средства подлежат возврату.

Также об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress.