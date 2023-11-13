Ограничили движение транспорта и отключили холодную воду в Барнауле из-за коммунальной аварии

На данный момент перекрыто движение транспорта в обе стороны по ул. Антона Петрова от пр. Коммунаров до ул. Красный Текстильщик.

Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам:

пр-кт Коммунаров, 120б/1, 120б/2, 120в, 120е, 120е/1, 122б, 137;

ул. Советской Армии, 24, 34, 173а;

ул. Антона Петрова, 42-56, 43-61, 63;

пр. Кирпичный, 16, 18;

пр. Гоньбинский, 7, 7а, 7б.

Отмечается, что воду привозят по заявкам. Повреждение должны устранить к концу дня.

Ранее стало известно, что за новая "Чудо-Белка" появилась в барнаульском парке "Изумрудный".