1 июня
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Жизнь

Один из микрорайонов Барнаула остался без воды на весь день

В Барнауле в микрорайоне Самоцветы 31 мая частично отключили холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

Воды не будет в частных домах Нового Спутника и Самоцветов с 09:00 до 19:00.

Всего под отключение попали дома по следующим адресам:

  • улица Медовая, 7-43;
  • улица Черничная, 1-77а, 2-98;
  • улица Персиковая, 13-73, 12-80;
  • улица Лимонная, 3-73, 2-74;
  • улица Имбирная, 3-75, 2-74;
  • улица Мятная, 1-75, 2-74;
  • улица Анисовая, 1-81, 4-74а;
  • улица Айвовая, 1-75, 2-74;
  • улица Вишневая, 71-89, 80-98;
  • улица Смородиновая, 51-67, 40-68;
  • улица Клюквенная, 22-42.

В администрации напомнили, что после выполнения работ качество воды на краткое время может незначительно измениться.

Ранее мы рассказывали, когда начнут отключать горячую воду в Барнауле.

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