Один из микрорайонов Барнаула остался без воды на весь день

Воды не будет в частных домах Нового Спутника и Самоцветов с 09:00 до 19:00.
Всего под отключение попали дома по следующим адресам:
- улица Медовая, 7-43;
- улица Черничная, 1-77а, 2-98;
- улица Персиковая, 13-73, 12-80;
- улица Лимонная, 3-73, 2-74;
- улица Имбирная, 3-75, 2-74;
- улица Мятная, 1-75, 2-74;
- улица Анисовая, 1-81, 4-74а;
- улица Айвовая, 1-75, 2-74;
- улица Вишневая, 71-89, 80-98;
- улица Смородиновая, 51-67, 40-68;
- улица Клюквенная, 22-42.
В администрации напомнили, что после выполнения работ качество воды на краткое время может незначительно измениться.
Ранее мы рассказывали, когда начнут отключать горячую воду в Барнауле.