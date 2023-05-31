Один из микрорайонов Барнаула остался без воды на весь день

В Барнауле в микрорайоне Самоцветы 31 мая частично отключили холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии.

Воды не будет в частных домах Нового Спутника и Самоцветов с 09:00 до 19:00.

Всего под отключение попали дома по следующим адресам:

улица Медовая, 7-43;

улица Черничная, 1-77а, 2-98;

улица Персиковая, 13-73, 12-80;

улица Лимонная, 3-73, 2-74;

улица Имбирная, 3-75, 2-74;

улица Мятная, 1-75, 2-74;

улица Анисовая, 1-81, 4-74а;

улица Айвовая, 1-75, 2-74;

улица Вишневая, 71-89, 80-98;

улица Смородиновая, 51-67, 40-68;

улица Клюквенная, 22-42.

В администрации напомнили, что после выполнения работ качество воды на краткое время может незначительно измениться.

Ранее мы рассказывали, когда начнут отключать горячую воду в Барнауле.