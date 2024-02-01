4 февраля
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Жизнь

Движение нескольких автобусных маршрутов изменят в Барнауле

Схему автобусного маршрута №76 изменят с 10 февраля в тестовом режиме, а маршруты №1 и №10 — после полной поставки автобусов на маршрут №41, сообщает мэрия.

Автобусы обновляют в Барнауле.
Автобусы обновляют в Барнауле.
barnaul.org.

Маршрут №76 будет ходить по следующей схеме: Павловский тракт — ул. Георгиева — ул.50 лет СССР — ул. Сухэ-Батора — ул. Малахова, далее — по маршруту. В обратном направлении: ул. Малахова — ул. Сухэ-Батора — ул. 50 лет СССР — ул. Георгиева — Павловский тракт, далее — по маршруту.

Также изменят схемы движения автобусов №1 и №10. Они будут проходить по таким улицам: Северный Власихиниский проезд (с остановкой в районе нового корпуса поликлиники №14) — ул. Балтийская — ул. Ускова — ул. Взлётная — ул. Солнечная Поляна.

Изменения введут после полной поставки в Барнаул автобусов на маршрут №41.

Ранее на автобусном маршруте №205 Барнаул — Новоалтайск повысили оплату за проезд по городу.

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