16 февраля
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Жизнь

Очередной внезапный шторм, многоквартирник на Ковше и ковры с Симпсонами. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. На Алтае снова шторм. Ветер поднимается до 32 м/с, трассы перекрывают, дорожная техника работает в усиленном режиме. Надеюсь, обойдется. А другие новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Рабочий стол, компьютер, социальные сети
Рабочий стол, компьютер, социальные сети
СС0

Из айтишницы в ткачихи

Ирина уже два года создает вручную ковры любых форм и размеров. В ее практике были и совсем крошечные подставки под кружку и полотна 2 на 2 м, простые украшения в гостиную и настенные изображения героев видеоигр.

Однажды девушку попросили связать ковер с портретом Брежнева, но она отказалась. Для тафтинга (техника плетения) это слишком сложный рисунок. Но идея оригинальная.

А ведь когда-то Ирина работала в IT. Что сподвигло жительницу Барнаула променять нолики и единицы на пистолет и пряжу — читайте в этом материале.

Работы Ирины Мелентьевой
Работы Ирины Мелентьевой
Группа во "Вконтакте" "КОВРЫ С ДИЗАЙНОМ | CUSTOM RUGS"

Еще один многоквартирник решили строить у Ковша

На огромном участке в 120 соток «Жилищная инициатива» построит второй корпус «Родных берегов» на ул. Промышленная, 10.

Есть вероятность, что на первом этаже здания построят магазинчик и частный детский сад. На территории самого ЖК ничего необычного для новостроек. Рядом — прогулочная набережная, музеи, парки. И не стоит забывать, что на противоположном берегу Оби есть яхт-клуб, пляжи, лодочная станция. Место для жизни замечательное.

Какие у новостройки будут особенности — смотрите здесь.

Закат на &quot;ковше&quot;.
Закат на "ковше".
Дмитрий Лямзин

Жителям Алтая рассказали, как можно озеленить города

В Белокурихе прошла конференция в честь дня науки. На ней подняли вопрос об озеленении алтайских городов. Очевидно, деревьев, кустарников и цветочков не хватает для "единения с природой".

Доктор биологических наук Марина Силантьева сообщила, что Алтаю стоит перенять европейскую технологию имитации природы, которые довольно давно появились на курортах Италии и Германии. Идея в том, что зелень должна «выйти» на улицы, то есть в городе должно расти то, что живет вокруг него.

Какие еще предложения выдвинула ученая — читайте здесь.

Ландшафтный дизайн в городах. Природа в городе.
Ландшафтный дизайн в городах. Природа в городе.
unsplash.com

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