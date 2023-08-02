Очередное землетрясение произошло на Алтае - почему они случаются так часто

Землетрясение магнитудой 3,0 произошло 31 июля в 22:21 в 239 км к юго-юго-востоку от Горно-Алтайска. С предыдущего прошло чуть больше месяца, сообщает " Алтайская правда ".

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 3,4 балла - это считается слабым землетрясением. Это произошло в Кош-Агачском районе.

Однако предыдущее землетрясение прошло на Алтае всего чуть больше месяца назад - 28 июня в Онгудайском районе зафиксировали подземные толчки с магнитудой 4,1.

По словам экспертов, частые землетрясения - нормальное явление для Алтая.

Там идут современные геологические процессы, сопровождающиеся смещением, подвижками и образованием новых разломов. Образуются горы - где-то проваливаются впадины, а где-то восходят новые вершины.

Землетрясение. seishub.ru

В целом Алтай считают сейсмически опасным районом.

Самым сильным землетрясением в Горном Алтае до сих пор остается произошедшее 27 сентября 2003 года. Оно также случилось неподалеку от села Кош-Агача, а его магнитуда составила 7,3.

Толчки ощущались в Новосибирске, Красноярске и даже Восточном Казахстане.

А вот за прошлый год сильнейшее сейсмособытие зафиксировали в июле - с магнитудой 5,3.

Ранее сразу три ощутимых землетрясения произошли на Камчатке.