18 мая
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Жизнь

Очередные заморозки обещают синоптики в Алтайском крае 16 мая

О погоде в Алтайском крае и Барнауле 16 мая рассказали в региональном Гидрометцентре.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, однако местами заморозки до -2 градусов.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем воздух существенно прогреется до +18...+23 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

И ночью, и днем - преимущественно без осадков.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Погода в Барнауле

Ночью столбик термометра покажет от +4 до +6 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем же температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Все так же без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

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