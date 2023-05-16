Погода в Алтайском крае
Температура ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, однако местами заморозки до -2 градусов.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем воздух существенно прогреется до +18...+23 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
И ночью, и днем - преимущественно без осадков.
Заморозки. Иней.
СС0
Погода в Барнауле
Ночью столбик термометра покажет от +4 до +6 градусов.
Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
Днем же температура воздуха поднимется до +20 градусов.
Все так же без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.