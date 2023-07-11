Очередная фура едва не развалилась, проехав ограничитель перед Старым мостом

Грузовик преодолел препятствие, но не без повреждений.
Водитель заметил разваливающийся прицеп фуры и остановился. Однако что предпринял нарушитель - неизвестно.
Ограничитель в этом месте нужен, чтобы тяжеловесные автомобили не ездили по старому коммунальному мосту.
Однако водители грузовых машин регулярно пытаются обойти запрет на проезд. Так, 3 июля километровые пробки образовались на въезде в Барнаул из-за разбившейся на ограничителе фуры.
Ранее из-за схода селя более 500 человек застряли на горе Синюхе на Алтае.