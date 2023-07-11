11 июля
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Жизнь

Очередная фура едва не развалилась, проехав ограничитель перед Старым мостом

Большегруз проехал под ограничителем перед Старым мостом в Барнауле ночью 11 июля, сообщают очевидцы в Telegram-канале "В курсе 22".

Фура прошла ограничитель на Старом мосту.
Фура прошла ограничитель на Старом мосту.
"В курсе 22"

Грузовик преодолел препятствие, но не без повреждений.

Водитель заметил разваливающийся прицеп фуры и остановился. Однако что предпринял нарушитель - неизвестно.

Ограничитель в этом месте нужен, чтобы тяжеловесные автомобили не ездили по старому коммунальному мосту.

Однако водители грузовых машин регулярно пытаются обойти запрет на проезд. Так, 3 июля километровые пробки образовались на въезде в Барнаул из-за разбившейся на ограничителе фуры.

Ранее из-за схода селя более 500 человек застряли на горе Синюхе на Алтае.

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