Очаровательного хаски отдают в добрые руки в Барнауле

У мальчика имеется комплексная прививка и кличка Хасан.
Окрас у малыша белоснежный, на ушках светло-серые пятна.
Ранее сообщалось, что в Барнауле продают лиловых британских котят.
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В Барнауле полугодовалого хаски отдают в добрые руки, объявление разместили на «Авито».
У мальчика имеется комплексная прививка и кличка Хасан.
Окрас у малыша белоснежный, на ушках светло-серые пятна.
Ранее сообщалось, что в Барнауле продают лиловых британских котят.
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