1 марта
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Жизнь

Очаровательных братьев-волков показали в Ленинградском зоопарке

Волки Мрак и Сумрак покорили не только посетителей зоопарка, но и пользователей сети. Их фотографии опубликовали в Telegram-канале Ленинградского зоопарка.

Волки Мрак и Сумрак
Волки Мрак и Сумрак
Ленинградский зоопарк

Внимание читателей обратили на смешные мордочки волков и попросили придумать подписи к каждой фотографии:

"1 фото - осмотр территории, 2 фото - разминаем лапки, 3 фото - проверка зубов, 4 фото - не осталось ли зубной пасты? 5 фото - растяжка, 6 фото - отдыхаем", — предлагает свой вариант читатель.

"1) Дорогие друзья, рады приветствовать вас в нашем зоопарке. 2) Это вкусненько я поел. 3) Ой, не приставай. 4) Подойди ко мне ближе. 5) Перед прыжком.
6) Буду ждать вас снова", — комментируют картинки подписчики.

Ранее малышей-тигрят показал барнаульский зоопарк.

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