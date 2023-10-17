Обвиняемые громкого уголовного дела о поставках фальсификата в алтайские детсады отделались условкой и штрафами

В Центральном районном суде Барнаула 16 октября окончили рассмотрение уголовного дела в отношении группы предпринимателей, которые поставляли поддельное сливочное масло в бюджетные учреждения Алтайского края.

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", потерпевших насчитывалось около 250 организаций, примерно половина которых детские сады. Сумма ущерба превысила 470 млн рублей. Троих бизнесменов признали виновными.

Они отделались условным сроком и штрафами. Так, Павел Пухов осужден к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Александр Подольный получил три с половиной года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Виталий Гордиенко приговорен к трем годам и десяти месяцам условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму причиненного ущерба.

Ранее росконтроль назвал марки фальшивого сливочного масла.