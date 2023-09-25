Общая боль. Как в Алтайском крае уживаются государственные и частные клиники

Вопреки позитивным прогнозам в 2023 году некоторые вопросы частная медицина так и не смогла решить. Главной проблемой осталось взаимодействие с государственным здравоохранением. Эту тему обсудили на экспертном совете премии "Менеджер года-2023" по медицине и санаторно-курортному оздоровлению. Он прошел в ИД «Алтапресс».

Нереализованный потенциал

По словам директора клиники «Хелми» и председателя комитета Торгово-промышленной палаты края по здравоохранению Владимира Куликова, оптимистичные прогнозы 2022 года не сбылись. Несмотря на то, что в прошлом году было подготовлено соглашение о государственно-частном партнерстве, проблемы, озвученные в документе, по-прежнему остались.

Куликов заявил, что так и не был решен вопрос доступа к общей базе медицинских изображений. Частные клиники все еще не подключены к системе облачных технологий хранения от Министерства здравоохранения. «У нас есть снимки различных томографов, включая ПЭТ, КТ, МРТ, а также рентгеновских маммографов. Однако полноценно эти данные не используются», - отметил председатель.

Недовольны владельцы частных клиник и тем, что показатели их работы не учитываются в общей картине здоровья населения России. Куликов указал на то, что официальная статистика состоит только из результатов государственных учреждений. А деятельность частных клиник остается незамеченной. «При этом они вносят значительный вклад в здравоохранение России, их нельзя игнорировать», - отметил он.

Экспертный совет премии "Менеджер года-2023" по медицине и санаторно-курортному оздоровлению Анна Зайкова

Не оставить пациента

По-прежнему специалистов частных клиник волнует вопрос маршрутизации пациентов. Директор консультативно-диагностического центра «Детское здоровье» Татьяна Дублей отмечает, что частные клиники не могут отправить своих клиентов в стационар.

«К сожалению, мы вынуждены отправлять пациентов, в том числе детей, в поликлинику по месту жительства, чтобы им там выписали направление на госпитализацию», - сообщает Дублей.

Экспертный совет премии "Менеджер года-2023" по медицине и санаторно-курортному оздоровлению Анна Зайкова

Проблемное ОМС

Из года в год владельцы медицинского бизнеса негодуют по поводу тарифов обязательного медицинского страхования. Объемы помощи, которые выделяют на частное здравоохранение, почти не сдвинулись с мертвой точки. Куликов указал на то, что в 2023 году в его клинике по системе ОМС не поступило ни одного пациента с проблемами сосудов, в том числе с варикозными болезнями.

«А ведь варикозом страдают около половины взрослого населения. Только в России можно встретить людей, которые дошли до трофических язв. Но все это можно предотвратить еще на амбулаторном лечении, с помощью современных медицинских технологий, которыми и располагают частные клиники», - считает председатель.

Данная проблема коснулась почти всех регионов России, констатирует Алексей Каширин, заместитель директора сети клиник «Добрый доктор». В качестве примера он приводит частные клиники Ярославской области, которые были нацелены исключительно на пациентов с ОМС. Однако они не получили соответствующих объемов, в результате чего бизнес-процесс был нарушен.

Экспертный совет премии "Менеджер года-2023" по медицине и санаторно-курортному оздоровлению Анна Зайкова

Профессиональные кадры

Несмотря на мнение государства о том, что частные клиники переманивают большую часть профессиональных кадров, в медицинском бизнесе также сталкиваются с нехваткой специалистов.

Чтобы решить проблему, директор центра стоматологии «Сириус» Виктор Черепанов предлагает вести совместную работу с медицинскими вузами.

«Хорошими врачами не рождаются, а становятся, пройдя определенный путь. И наши специалисты готовы помочь в этом ребятам. Например, мы можем провести обучающие курсы в стенах вузов, брать студентов на практику, устраивать Дни открытых дверей", - заявил Виктор Черепанов.