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Жизнь

Обрушение водонапорной башни, взлет ставок по ипотеке. Что произошло в Алтайском крае 19 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 19 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Проценты по ипотеке на вторичное жилье в Алтайском крае уже достигли «заградительного уровня», но после новостей от Центробанка стало ясно, что крупные банки снова повысят ставки. Почитайте, что о ситуации на рынке думают эксперты.

◆ В Москве был найден мертвым 29-летний танцор из Заринска Дмитрий Красилов, прославившийся под псевдонимом «Пухляш». По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

◆ В поселке Лучевое Косихинского района рухнула водонапорная башня, на состояние которой местные жители жаловались много лет.

◆ В Минздраве сообщили, что Алтайскому краю удалось справиться с дефицитом лекарств, который возник из-за санкций.

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