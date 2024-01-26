Обнимашки с Чебурашкой, сотни студентов и эстафеты на льду. Как прошло массовое катание на коньках во Дворце спорта - фоторепортаж altapress.ru

В честь Дня российского студенчества в "Титов Арене" прошло массовое катание на коньках. Сотни студентов пришли вечером 25 января бесплатно прокатиться на льду. А заодно успели выпить горячего чаю, обняться с пушистым Чебурашкой и сыграть в огромную "Дженгу". Как все прошло - в фоторепортаже altapress.ru.

Отжаться и выпить чаю

Краевому дворцу спорта не привыкать к большому потоку людей. И все же этим вечером он особенно оживленно гудел. Студенты, нынешние и бывшие, пришли отметить свой законный праздник на льду.

- У вас тут сегодня шумно! - говорю я охраннице, пытаясь перекрикнуть музыку.

- И не говорите! Ничего не слышно! - также громко отвечает мне женщина.

Массовое катание на коньках было приурочено к Всероссийскому студенческому фестивалю «Спортивная студенческая ночь». Вечер в "Титов Арене" организовали Алтай Молодой и Краевой дворец молодежи совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов.

Празднование началось еще в вестибюле "Титов Арены". По правую сторону расположилось множество спортивных, творческих и игровых площадок - на любой вкус. Первыми гостей встречали спортсмены и предлагали проверить свои силы, сдав нормы ГТО. Их площадка занимала больше всего места.

- Девушка, а ну-ка, идите сюда! Давайте, сдайте отжимания, - приглашает меня женщина, уже готовясь записать мое имя в список участников.

- Да что вы! Я только писать умею, - смеюсь я.

В ответ моя собеседница лишь покачала головой.

Следующие площадки уже больше подходили слабенькой мне. Можно было поучаствовать в викторине и выиграть значок или наклейки с Чебурашкой. Кстати сам герой мультфильма разгуливал среди гостей и с радостью обнимался. В его пушистых лапах могли утонуть сразу три взрослых человека.

Массовое катание на коньках в "Титов Арене" Юлия Дильман Массовое катание на коньках в "Титов Арене" Юлия Дильман Массовое катание на коньках в "Титов Арене" Юлия Дильман

Другие призы можно было получить, сыграв в настольную игру. Здесь также приходилось отвечать на коварные вопросы ведущего.

А в других играх нужна была только ловкость. Например, в настольном футболе или большой деревянной "Дженге". Последняя еще не раз заставила поволноваться студентов этим вечером. Ведь когда она падала, то еще долго приходилось собирать разлетевшиеся деревянные кирпичи.

Был здесь и новый проект Краевого дворца молодежи - передвижная комната виртуальной реальности "28 панфиловцев". А рядом с ней можно было собрать деревянный магнитный пазл из различных районов Алтайского края или создать собственную метафорическую карту в «Арт-мастерской». А еще выпить горячего чаю.

Массовое катание на коньках в "Титов Арене" Юлия Дильман Массовое катание на коньках в "Титов Арене" Юлия Дильман Массовое катание на коньках в "Титов Арене" Юлия Дильман

Праздник на льду

Но большая часть людей была не в вестибюле - а на льду "Титов Арены". Прокатиться здесь можно было как на своих коньках, так и взять их в прокат. Этим вечером для студентов действовала скидка 50%. А всем Татьянам коньки давали и вовсе бесплатно.

В сердце Дворца спорта проходило праздничное шоу. В программе: показательные выступления фигуристов и хоккеистов, песни и танцы. Также этим вечером наградили победителей конкурса студенческих лидеров и студенческих объединений «Зачетный Алтай».

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