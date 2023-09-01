Обнимались, зевали и танцевали. Как в Барнауле прошел первый звонок в фоторепортаже altapress.ru

1 сентября во многих школах Барнаула приветствовали новых учеников на торжественных линейках, посвященных Дню знаний. Как прошел праздник — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Некоторые школы Барнаула не проводили линейки для всех классов. Сделали их обязательными только для 1-х, 9-х и 11-х классов. Остальные ученики пошли в театры и на другие культурные мероприятия.

В школе №42 не только встречали ребятишек, но и провели церемонию поднятия государственного флага. В честь праздника для детей выступил творческий коллектив "Звонница" и солистка музыкального театра Виктория Гальцева.

Также учеников пришли поздравить чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов, заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин.

Напомним, что в 2023 году в Барнауле за парты сядут 92 тыс. учеников.