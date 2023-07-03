Облепиховый сад площадью 200 га появится в Алтайском крае

Облепиховый сад в Алтайском крае создаст томская компания "САВА". Под него уже присмотрели участок в 200 га в Бийском районе, сообщает " Алтайская правда" .

Предприятие ужа давно сотрудничает с нашим регионом. В Алтайском крае даже появился логистический центр, но этого оказалось недостаточно.

Ягоду стало необходимо не только выращивать, но и закладывать. В планах также глубокая переработка облепиховой косточки и выход получившейся продукции на рынок.

Для нового сада выберут высокоурожайные сорта. У них же будет свойство, которое позволит собирать ягоду методом обрезки.

Также компания сделает морозильную камеру, которая обеспечит заморозку, обрушение и отвейку ягоды.

Планируется, что сборы ягод будут проходить один раз в два года, а урожайность составит 15 тонн с гектара.

Стоимость проекта - 204,7 млн рублей. Государство поддержит инициативу на 138 млн рублей. Создание планируется на 2023-2027 годы.

Ранее алтайское хозяйство открыло сезон сбора клубники для всех жителей края.