Объявлена "Миссис России - 2023" - почему ее победа всех возмутила

По результатам национального конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия мира - 2023" победу одержала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Однако зрители обвинили ее в неестественности и фотошопе.

Награждение

Финал «Миссис Россия мира – 2023» прошел накануне, 5 июня, в Москве в «Известия Hall», сообщает ТАСС.

Заветную корону получила Наталья Оскар. А титул «Миссис Россия мира – 2023» присвоили Алисе Голубевой из Новосибирска.

Наталья Оскар сможет участвовать в любом международном конкурсе. В свою очередь Алиса Голубева сможет представить Россию на международном конкурсе «Миссис мира – 2023».

Кто такая Наталья Оскар?

Оскар живет на Дальнем Востоке и работает учительницей английского языка. Воспитывает с мужем дочку.

Также она пишет музыку и песни к ним. С одной из своих песен "Я твоя "миссис Россия" Оскар выступила на конкурсе.

Критика

Однако победа Натальи Оскар возмутила россиян. Они сравнили ее фотографии из социальных сетей с фотографиям с церемонии награждения. И обнаружили огромное несоответствие.

Наталья Оскар Пресс-служба конкурса

"Комментаторы придираются буквально ко всему: маленькому росту Натальи, наращенным волосам, перекачанным губам, которые, по их словам, практически срослись с носом", - сообщает Life.

Критику в свой адрес победительница никак не комментирует и утверждает, что это ее естественная внешность.