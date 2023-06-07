Объявлена "Миссис России - 2023" - почему ее победа всех возмутила

Награждение
Финал «Миссис Россия мира – 2023» прошел накануне, 5 июня, в Москве в «Известия Hall», сообщает ТАСС.
Заветную корону получила Наталья Оскар. А титул «Миссис Россия мира – 2023» присвоили Алисе Голубевой из Новосибирска.
Наталья Оскар сможет участвовать в любом международном конкурсе. В свою очередь Алиса Голубева сможет представить Россию на международном конкурсе «Миссис мира – 2023».
Кто такая Наталья Оскар?
Оскар живет на Дальнем Востоке и работает учительницей английского языка. Воспитывает с мужем дочку.
Также она пишет музыку и песни к ним. С одной из своих песен "Я твоя "миссис Россия" Оскар выступила на конкурсе.
Критика
Однако победа Натальи Оскар возмутила россиян. Они сравнили ее фотографии из социальных сетей с фотографиям с церемонии награждения. И обнаружили огромное несоответствие.
"Комментаторы придираются буквально ко всему: маленькому росту Натальи, наращенным волосам, перекачанным губам, которые, по их словам, практически срослись с носом", - сообщает Life.
Критику в свой адрес победительница никак не комментирует и утверждает, что это ее естественная внешность.