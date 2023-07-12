Обитель купцов и банкиров. Чем интересен барнаульский Дом Полякова и как хитро его спасли от страшного пожара

- В 1900 году барнаульский купец высшей гильдии Иван Поляков начал строить здание пимокатного и шубного производства на улице Гоголя.
- Для самого Полякова, его жены и семерых детей возвели двухэтажный особняк из красного кирпича (здание Российско-немецкого дома). А в 1911 году здесь же, как часть архитектурного ансамбля, построили торговый дом — будущий «Красный».
- Это был один из лучших торговых домов Барнаула. Его первый этаж арендовали продавцы тканей, одежды и парфюмерии, второй занимали многочисленные банки, в том числе и для внешней торговли.
Дом Полякова.
akunb.altlib.ru
- По легенде, во время страшного пожара 1917 года торговый дом укрывали роскошными коврами и войлочными кошмами, смоченными водой. Из всех кирпичных зданий на Московском проспекте тогда удалось сберечь от огня только «Красный».
- С 1918 года в здании располагался военный лазарет и военный госпиталь.
- Вновь торговать здесь стали только в 1930-е, на первом этаже. Тогда в Доме Полякова открылся универмаг Наркомторга, магазин «Текстильшвейобувьторга», «Юбилейный» и столовая.
Дом Полякова.
akunb.altlib.ru
- Магазин «Красный» открылся в 1998 году.
- До конца 1970-х на втором этаже Дома Полякова занимались студенты медицинского техникума.
- С 1989 года здание охраняется как объект культурного наследия регионального значения. В 2006-м ему вернули исторический фасад. В этому году его снова собираются реставрировать.
Дом Полякова.
akunb.altlib.ru