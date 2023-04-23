25 апреля
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Жизнь

Обеспеченная дама раскидывает мясо по улице и кормит блудных собак в Барнауле

Жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на женщину, которая раскидывает большие куски мяса и кормит бродячих собак. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Собака. Лапы.
Собака. Лапы.
СС0

«Обеспеченная дама устраивает антисанитарию, кормя блудных собак, которые затем нападают на жителей улицы и не только», — сообщает участник группы.

Инцидент произошел на улице Проездной неподалеку от улицы Матросова. Неизвестная женщина раскидала по улице крупные куски мяса и говяжьи головы в большом количестве, чтобы накормить бродячих животных.

По словам очевидцев, женщина не реагирует на замечания. Она нецензурно оскорбляет местных жителей и угрожает расправой.

Очевидцы сообщают в комментариях, что на этой улице живет до 20 собак. Жители пробовали обращаться в «Ласку», однако волонтеры возвращали бродяжек обратно.

Обеспеченная дама раскидывает мясо по улице и кормит блудных собак в Барнауле
Обеспеченная дама раскидывает мясо по улице и кормит блудных собак в Барнауле
Инцидент Барнаул

Барнаульцы разделились на два лагеря в комментариях к сообщению о происшествии. Одни считают, что подкармливать бродячих животных — это правильно. Другие опасаются, что это лишь спровоцирует нападение бездомных собак на людей.

«Если собака сытая и если ее не провоцировать — она никогда не нападет на человека! Женщина молодец!!!»

«Побольше бы таких дам, молодчина!»

«Ни один нормальный зоозащитник и волонтер не будет так кормить животных. Дама явно не в себе. К зоозащите она не имеет отношения. Из-за таких „спасюлек“ люди агрессируют в отношении тех, кто на самом деле спасает животных. Таким образом она подвергает и собак и людей опасности».

«Жесть, конечно. Сам люблю животных. Но прекрасно знаю, на что способны бродячие собаки, когда живу рядом с частным сектором. Это ненормально однозначно».

Ранее стая собак насмерть загрызла 8-летнего мальчика в Оренбурге во время прогулки.

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