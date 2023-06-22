Оба Алтая вошли в тройку лидеров Сибири по потреблению экологичного топлива

Оба Алтая вошли в тройку регионов Сибирского федерального округа (СФО), наиболее активно использующих природный газ, уступив по этому показателю лишь Омской области.

Потребление газа в Сибири

Как сообщает Росстат, по доле домохозяйств, пользующихся природным газом, регионы СФО в 2022 году расположились следующим образом:

Омская область — 81,5%;

Республика Алтай — 57,5%;

Алтайский край — 50,8%;

Республика Хакасия — 35,1%;

Новосибирская область — 29,1%;

Республика Тыва — 25,1%;

Красноярский край — 24%;

Томская область — 20,1%;

Иркутская область — 18,5%;

Кузбасс — 8,5%.

Как видно из приведенной выше статистики, всего в трех регионах Сибири, включая оба Алтая, газом пользуется более половины домохозяйств.

Газ СС0

Алтайский газ

Во всех нацреспубликах Сибири сетевой газ отсутствует, зато Республика Алтай является лидером округа по использованию сжиженного газа в баллонах — его применяет 57,2% всех домохозяйств региона. В Алтайском крае сетевым газом пользуются 8,8% домохозяйств, привозным сжиженным газом — 5,9%, сжиженным газом в баллонах — 36,1%.

Кроме того, в обоих Алтаях доля тех, кто не имеет возможности пользоваться природным газом, оказалась ниже общероссийской, которая составляет 4,3%. В Республике Алтай этот показатель достигает 4,2%, в Алтайском крае — 1,3%.

Баллоны с газом. Фото: freepik.

Недоступность газа в Сибири

Самый низкий в Сибири процент домохозяйств, которым недоступно использование «голубого топлива», зафиксирован в Омской области — 0,5%. В Новосибирской области таковых насчитывается 2,3%.

В остальных шести регионах округа с доступностью газа дела обстоят хуже, чем в среднем по РФ. Так, в Кузбассе о невозможности использовать природный газ заявили 19,3% домохозяйств, в Иркутской области — 18,4%, в Хакасии — 13,5%, в Красноярском крае — 10,2%.

В Республике Тыва газ не могут получить 4,6% домохозяйств, в Томской области — 4,4%. Тыва стала единственным регионом СФО, где используется исключительно газ в баллонах, а Томская область заняла второе место по округу по доле пользующихся сетевым газом — 13%.

Газ СС0

Кому он нужен, этот газ

Интересно, что абсолютное большинство сибиряков заявили об отсутствии необходимости пользоваться природным газом. Во всех регионах, кроме обоих Алтаев и Омской области, такой ответ дали более половины респондентов.

Меньше всего газ нужен Томской области (75,5%), Кузбассу (72,2%) и Тыве (70,2%). Довольно равнодушно к «голубому топливу» относятся Новосибирская (68,6%) и Иркутская (63,1%) области, а также Красноярский край (65,8%) и Хакасия (51,3%).