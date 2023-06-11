Обь под контролем, высокая вода в Телецком, самокаты в "бычках": что произошло на Алтае за сутки

После сообщений о локализации крупного лесного пожара в Егорьевском районе внимание многих переключилось на сообщения о второй волне паводка на территории двух Алтаев.
- Так, в МЧС рассказали о паводковой ситуации на Алтае.В верховьях некоторых рек зафиксировано снижение уровней. Но по прогнозам, в связи с осадками, в ближайшие дни возможен подъем уровней воды, говорится в сообщении краевого главка МЧС. Подразделения МЧС и другие службы находятся в режиме готовности на случай ухудшения обстановки. Для мониторинга паводковой обстановки применяются беспилотники.
- Между тем отдыхающие на берегу Телецкого озера застряли у "жемчужины Алтая" из-за разлива коварной реки. Корреспондент altapress.ru Екатерина Карзова зафиксировала с места события произошедшее. Многие автомобилисты решили не рисковать и остались на месте в ожидании эвакуатора. Однако те, кто добирался до Артыбаша на автобусе, все же рискнули и поехали обратно по насыпной дороге.
- Случился инцидент с электросамокатами в Барнауле. Неизвестный не поленился и аккуратно их засунул в урну для мусора. При этом многие комментаторы в соцсетях поддержали народного героя. Вероятно, "пешиков" уже достали лихие поездки самокатчиков по тротуарам, когда рискуют по меньшей мере серьезными травмами отнюдь не арендаторы транспортных средств. Поэтому, по версии комментаторов, самокаты и оказались в урне среди "бычков" сигарет и пустых пивных бутылок.
- Без ЧП не обойтись, к сожалению. В мощной реке Алей утонул 13-летний мальчик. О в компании товарищей пришел покупаться. Но не справился с течением. Медики не смогли реанимировать мальчишку.
- Бушевавшая огненная стихия в Егорьевском районе погубила птиц и диких зверей. Нанесенный ущерб будут подсчитывать в течение пяти дней.
- Смертельное ДТП в Бийске. Пожилой мужчина 1940 года рождения ехал на мопеде, не уступил дорогу автомобилисту. 83-летний мопедист погиб.
- И вновь о воде. Сотрудники Алтайского биосферного заповедника поделились фото из поселка Яйлю. На берег Золотого пришла высокая вода. Как философски заметили сотрудники заповедника, Телецкое озеро успело еще раз доказать — человеку надо приспосабливаться к стихии, а не наоборот.
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