Об опасности проживания на побережье Черного моря предупредил авторитетный исследователь

Дело в том, что повышение температуры выше климатических норм влияет на его структуру.

Море состоит из трех слоев. На дне — ядовитые газы, в промежуточном слое, температура составляет не выше 8 градусов по Цельсию, своего рода кондиционер. А в верхнем, кислородном, живут рыбы и другие морские обитатели, указывает Lenta.ru.

Но "кондиционер" из-за глобального потепления климата начал истончаться.

И ядовитые газы из нижнего слоя в будущем смешаются с верхним и будут угрожать тем, кто живет у моря. Не застрахованы от этой напасти и люди.

Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду. Это произойдет и з-за поднятия уровня Мраморного моря. Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников. Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей.

Для защиты дворцов необходимо возвести стены.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.