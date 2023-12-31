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Жизнь

О запрете на запуск фейерверков с балконов напомнили в МЧС

Запускать изделия пиротехники возле жилых домов, а также в ряде других мест строго запрещено, сообщает РИА Новости.

Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года.
Михаил Хаустов

Запускать фейерверки рядом с многоэтажками нельзя — праздничный залп может попасть в окно или форточку, а также залететь на чердак либо балкон.

С балконов, лоджий и прочих выступающих частей фасадов запускать салюты тоже запрещено, напомнили в МЧС. Запрет касается и крыш, указывает Газета.Ru.

Нельзя использовать пиротехнику в местах массового скопления людей.

Размер штрафа

За несоблюдение правил противопожарного режима предусмотрены административные штрафы от 15 тыс. до 400 тыс. рублей.

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