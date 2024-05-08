О целой империи на месте Алтая, уникальной находке и планах на изучение лошадей рассказал археолог

Археологическая группа ученых АлтГУ продолжает изучать так называемые «оленные» камни. Алексей Тишкин, руководитель проекта, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии вуза, доктор исторических наук и профессор, рассказал, какие сенсационные открытия удалось сделать в прошлом году и какие амбициозные планы группа строит на 2024-й.

Назвали по ошибке

На самом деле «оленными» камни по ошибке нарекли первые путешественники — из-за изображений животных. Фактически же это статуя, которую устанавливали в память человеку – по большей части воинам. На камнях высекали людей в детализированных костюмах (с головными уборами, поясами, украшениями), а рядом — разное оружие, животных и другие петроглифы.

Встречаются такие изваяния на Алтае, в Тыве, Забайкалье, Монголии и Китае и других местах. В основном – на могилах, на курганах, на мемориальных комплексах. Есть версия, что эти памятники делали не просто люди, а специальные мастера, которые путешествовали и вытачивали камни на заказ.

Археологическая экспедиция, организованная учеными АлтГУ. Совместно с Монгольским национальным университетом. www.asu.ru

В середине 1980-х годов археолог Юлий Худяков выявил схожесть оленных камней с херексурами в Монголии и Забайкалье. И предложил объединить понятия, назвав их «культурой херексуров и оленных камней».

По словам Алексея Тишкина, оленные камни – очень важный источник для реконструкции жизни древних кочевников, которые проживали в конце II – начале I тысячелетия до н.э. в центральной Азии. Проще говоря, сохранившиеся изваяния могут детально показать, как выглядел и какое оружие использовал древний человек на этом пространстве. Ценность изображений в том, что материальных свидетельств осталось мало: курганы, в которых погребали людей, в основном были разграблены.

Археологическая экспедиция, организованная учеными АлтГУ. Совместно с Монгольским национальным университетом. www.asu.ru

Была целая империя

На основе изучения оленных камней Тишкин предполагает, что тогда на территории Внутренней Азии образовалась одна из первых архаичных кочевых империй.

«Если мы нанесем расположение изваяний на карту, то увидим, что они разбросаны по огромной территории: от Тянь-Шаня и Памира до Восточной Монголии, от Алтая и Тувы до Северного Китая. Все это пространство занимали кочевники. Условно в археологии этот феномен называется культурой или общностью херексуров и оленных камней.

Археологическая экспедиция, организованная учеными АлтГУ. Совместно с Монгольским национальным университетом. www.asu.ru

Справка: Керексуры (херексуры, монг. хэрэгсүүр) — погребальные сооружения в виде грунтово-каменных насыпей высотой от одного до двух-трех метров, находящиеся на территории Монголии и южносибирских регионов России (Алтай, Тува, Забайкалье).

Вокруг памятников, говорит Тишкин, находят довольно много жертвенников (возвышения, на которых приносились жертвы). А это значит, что оленные камни не просто ставили в память кому-то, но и поклонялись им. То есть у людей была общая идеология, что становится еще одним свидетельством в копилку теории об империи.

Археологическая экспедиция, организованная учеными АлтГУ. Совместно с Монгольским национальным университетом. www.asu.ru

Улыбнулась удача

В прошлом году основная работа шла в Центральной Монголии, где нашли пока больше всего оленных камней. В последний день раскопок археологам улыбнулась удача – случилась, по словам Тишкина, сенсационная находка. Археологи, в том числе из Монгольского национального университета, обнаружили части разбитого изваяния, а в яме под ним – инструменты, которыми вытачивали этот же камень.

Судя по всему, каменотесы, закончив работу, тут же закопали набор орудий. Археологи нашли 34 предмета, среди которых есть, например, песты разного размера – от огромных до совсем крошечных для проработки мелких деталей. А также терочники, оселки для заточки металлических орудий, чашечки для растирания красок (ведь камни еще и раскрашивали), каменные шары, молотки и прочее. Некоторые из них были сломаны, но большая часть осталась невредимой.

«Такого еще никто никогда в Монголии не находил. На Алтае обнаруживали отдельные предметы, но чтобы целый набор – нет», – рассказывает Алексей Тишкин.

Археологическая экспедиция, организованная учеными АлтГУ. Совместно с Монгольским национальным университетом. www.asu.ru

Никуда не выезжать

Главный нюанс в археологии — правильно засвидетельствовать находки. Отфотографировать их, грамотно задокументировать, описать. Поэтому практически каждой деталью, изображенной на оленных камнях, занимается отдельный специалист. Один изучает щиты, другой – кинжалы, третий – украшения, четвертый – разбирает состав краски, как, чем и где ее наносили и так далее. В общем, работы много.

В последние годы с этим сильно помогают современные технологии. «Мы не успеваем освоить одно, как появляется что-то более инновационное», – смеется Тишкин.

Один из самых эффективных методов, которые использовали в исследованиях в прошлом году, – фотограмметрия, позволяющая создавать точные 3D-модели древних изваяний. Имея такие цифровые копии, даже не нужно никуда выезжать. Можно изучать нужный объект с помощью компьютера, привлекая искусственный интеллект. Это позволяет не только оценить всю композицию целиком, но и рассмотреть отдельные изображения на оленных камнях, считает археолог.

Археологическая экспедиция, организованная учеными АлтГУ. Совместно с Монгольским национальным университетом. www.asu.ru

Откуда взялись лошади

В этому году группа собирается провести шесть экспедиций: на Алтай, в Кыргызстан, Таджикистан, дважды в Монголию и в Синьцзян. Везде продолжат изучать оленные камни и фотографировать их, чтобы позже вновь детально исследовать.

Есть и другие планы. Например, археологи продолжат реконструировать жизнь древних кочевников. По словам Тишкина, тогдашние люди очень грамотно адаптировались к природно-ландшафтным условиям, в которых они проживали. Они строили уникальные жилища – юрты, создали особую систему хозяйствования и природопользования. Изучением истоков этих явлений и будут заниматься.

Археологическая экспедиция, организованная учеными АлтГУ. Совместно с Монгольским национальным университетом. www.asu.ru

Также специалисты попытаются прояснить происхождение лошадей, которых использовали древние кочевники: откуда они появились и в чем были их особенности. Тишкин утверждает, что это общемировой вопрос, по которому алтайские археологи сотрудничают с зарубежными коллегами. «Надеемся, что и тут в скором времени нас ждут сенсационные открытия», – подчеркнул профессор.

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